انشر بوكيت آي دي بنقرة واحدة.
مزود OIDC بمفتاح مرور فقط يضيف تسجيل دخول موحد بدون كلمة مرور إلى جميع تطبيقاتك المستضافة ذاتيًا.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Pocket ID
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Pocket ID
بوكيت آي دي (Pocket ID) هو مزود هوية OIDC خفيف الوزن ومفتوح المصدر مع اختلاف جوهري: فهو يدعم مفاتيح المرور فقط للمصادقة، بدون تسجيل دخول بكلمة مرور على الإطلاق. يسجل المستخدمون مفتاح مرور مرة واحدة — باستخدام هواتفهم أو مفتاح الأجهزة أو القياسات الحيوية — ومن تلك النقطة، يمكنهم المصادقة على أي تطبيق متصل بإيماءة واحدة.
استضافة بوكيت آي دي ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك طبقة تسجيل دخول موحد عبر جميع خدماتك المستضافة ذاتيًا دون الحاجة لتشغيل منصة هوية ثقيلة. حاوية واحدة مع تخزين SQLite مدمج تعني أنه لا يوجد شيء للصيانة — قم بتوصيل تطبيقاتك كعملاء OIDC وتخلص من كلمات المرور من مكدس خدماتك المستضافة ذاتيًا بالكامل.
الميزات الرئيسية لـ Pocket ID
مصادقة بمفتاح المرور فقط
يتم المصادقة حصريًا عبر مفاتيح مرور WebAuthn — لا توجد كلمات مرور لإدارتها أو تسريبها أو إعادة تعيينها عبر أي تطبيق متصل.
مزود OIDC
يعمل كمزود OpenID Connect متوافق مع المعايير، بحيث يمكن لأي تطبيق يدعم OIDC تفويض المصادقة إلى Pocket ID.
بوابة الخدمة الذاتية للمستخدم
يدير المستخدمون مفاتيح المرور الخاصة بهم، والجلسات النشطة، والتطبيقات المصرح بها من خلال لوحة تحكم نظيفة للخدمة الذاتية.
تكامل LDAP
الاتصال بـ LDAP أو Active Directory موجود لاستيراد المستخدمين بدلاً من إدارة الحسابات يدويًا في Pocket ID.
سجل التدقيق
تتبع كل عملية تسجيل دخول، وتسجيل مفتاح مرور، وحدث تفويض عميل باستخدام سجل تدقيق مدمج قابل للبحث.
لماذا تشغّل Pocket ID على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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