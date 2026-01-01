انشر GoatCounter بنقرة واحدة.
تحليلات ويب خفيفة الوزن وتراعي الخصوصية أولاً، تعرض مشاهدات الصفحة ورؤى الزوار دون تتبع البيانات الشخصية أو استخدام ملفات تعريف الارتباط.
اختر باقة VPS المناسبة لـ GoatCounter
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام GoatCounter
GoatCounter هو منصة تحليلات ويب بسيطة ومفتوحة المصدر مصممة للمطورين الذين يرغبون في الحصول على بيانات مشاهدات صفحات ذات مغزى دون تكلفة الخصوصية المتمثلة في ملفات تعريف الارتباط التتبعية أو جمع البيانات الشخصية. يقوم بحساب مشاهدات الصفحات، والمصادر، والمتصفحات، والدول، وأحجام الشاشات — لا شيء أكثر. لا توجد حاجة لافتات الموافقة.
على عكس منصات التحليلات الثقيلة التي تتطلب خدمات متعددة، يعمل GoatCounter كحاوية واحدة مع قاعدة بيانات SQLite مدمجة. الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تبقي جميع بيانات الزوار تحت سيطرتك، معزولة تمامًا عن شبكات التحليلات التابعة لجهات خارجية.
الميزات الرئيسية لـ GoatCounter
لا حاجة إلى كوكيز
يتتبع مشاهدات الصفحة دون استخدام ملفات تعريف الارتباط أو المعرفات الدائمة، وبالتالي لا يلزم وجود لافتة موافقة بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) أو لائحة الخصوصية والاتصالات الإلكترونية (PECR).
حاوية واحدة خفيفة الوزن
يعمل كثنائي Go واحد مع قاعدة بيانات SQLite مدمجة — لا توجد خدمة قاعدة بيانات منفصلة أو بنية تحتية معقدة.
تتبع المُحيل والمصدر
يعرض المواقع ومحركات البحث والحملات التي تجلب الزيارات إلى صفحاتك دون الكشف عن هوية الزائر.
خيار الإحصائيات العامة
اجعل لوحة تحليلاتك قابلة للعرض للجمهور اختياريًا حتى يتمكن القراء من رؤية إحصائيات الموقع دون الحاجة إلى حساب.
نص برمجي للتتبع و API
تضمين مقتطف جافاسكريبت صغير أو استخدام واجهة برمجة تطبيقات REST لحساب مشاهدات الصفحة من أي موقع، أو تطبيق أحادي الصفحة (SPA)، أو خدمة خلفية.
لماذا تشغّل GoatCounter على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
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