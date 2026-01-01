انشر dashdot بتثبيت بنقرة واحدة.
لوحة تحكم خادم بسيطة تعرض إحصائيات المعالج وذاكرة الوصول العشوائي والتخزين والشبكة في الوقت الفعلي بتصميم زجاجي حديث.
اختر باقة VPS المناسبة لـ dashdot
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام dashdot
dashdot هي لوحة تحكم خادم خفيفة الوزن ومفتوحة المصدر، مصممة للمستضيفين الذاتيين الذين يرغبون في عرض جميل وسريع لأداء خوادمهم الافتراضية الخاصة (VPS). على عكس حزم المراقبة الكاملة التي تتطلب قواعد بيانات وعملاء وتكوينات معقدة، يعمل dashdot كحاوية واحدة — قم بنشره وستظهر حمولة وحدة المعالجة المركزية (CPU) واستخدام ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) وسعة التخزين ومعدل نقل الشبكة على الفور دون أي إعداد.
الواجهة الزجاجية (glassmorphic) مصممة لتثبيتها في علامة تبويب المتصفح أو عرضها على شاشة مثبتة على الحائط. نظرًا لأنه يقرأ مقاييس النظام مباشرة من المضيف، يبقى كل شيء على بنيتك التحتية الخاصة — لا توجد قياسات عن بعد خارجية، ولا تتطلب حسابات، ولا تغادر أي بيانات خادمك.
الميزات الرئيسية لـ dashdot
مقاييس النظام في الوقت الحقيقي
يتم تحديث حمل وحدة المعالجة المركزية المباشر، واستخدام ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، وسعة التخزين، ومعدل نقل البيانات عبر الشبكة باستمرار بحيث ترى دائمًا الحالة الحالية لخادمك في لمحة.
نشر بدون تهيئة
لا توجد قاعدة بيانات، لا وكلاء، لا معالج إعداد — تبدأ حاوية واحدة وتظهر إحصائيات الخادم الخاص بك على الفور بدون أي تهيئة يدوية.
مراقبة درجة حرارة CPU
تُقرأ مستشعرات درجة حرارة الأجهزة مباشرة من المضيف، مما يمنحك تحذيرًا مبكرًا من المشكلات الحرارية قبل أن تؤثر على الأداء.
تصميم زجاجي ضبابي
تم تصميم واجهة المستخدم ذات الزجاج المصنفر ليتم تثبيتها في علامة تبويب المتصفح أو عرضها على شاشة مخصصة كلوحة حالة خادم مباشرة.
بصمة خفيفة
يستخدم dashdot الحد الأدنى من وحدة المعالجة المركزية (CPU) وذاكرة الوصول العشوائي (RAM) الخاصة به، لذا فإن الحمل الزائد للمراقبة لا يؤثر بشكل كبير على الموارد التي يقوم بقياسها.
لماذا تشغّل dashdot على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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