dashdot هي لوحة تحكم خادم خفيفة الوزن ومفتوحة المصدر، مصممة للمستضيفين الذاتيين الذين يرغبون في عرض جميل وسريع لأداء خوادمهم الافتراضية الخاصة (VPS). على عكس حزم المراقبة الكاملة التي تتطلب قواعد بيانات وعملاء وتكوينات معقدة، يعمل dashdot كحاوية واحدة — قم بنشره وستظهر حمولة وحدة المعالجة المركزية (CPU) واستخدام ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) وسعة التخزين ومعدل نقل الشبكة على الفور دون أي إعداد.

الواجهة الزجاجية (glassmorphic) مصممة لتثبيتها في علامة تبويب المتصفح أو عرضها على شاشة مثبتة على الحائط. نظرًا لأنه يقرأ مقاييس النظام مباشرة من المضيف، يبقى كل شيء على بنيتك التحتية الخاصة — لا توجد قياسات عن بعد خارجية، ولا تتطلب حسابات، ولا تغادر أي بيانات خادمك.