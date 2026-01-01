Apache JSPWiki هو محرك ويكي غني بالميزات وقائم على Java، ويتم صيانته كمشروع Apache رفيع المستوى. تُخزن الصفحات كملفات نصية عادية مع سجل إصدار كامل، بينما تجعله المرفقات وقوالب الصفحات ومكتبة كبيرة من المكونات الإضافية المجمعة مناسبًا لمراكز التوثيق وقواعد المعرفة ومواقع التعاون الداخلية حيث تكون الاستقرار وطول العمر أكثر أهمية من مطاردة الاتجاهات.

استضافة JSPWiki ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك ويكي مرخص من Apache يعمل بالكامل على حاوية Tomcat الخاصة بك، بدون تبعيات SaaS، وبدون تسعير لكل مقعد، ومصادقة قائمة على JAAS يمكنك دمجها مع مكدس الهوية الخاص بك. كل شيء من صفحات الويكي إلى المرفقات يعيش على وحدة تخزين ثابتة واحدة، مما يجعل النسخ الاحتياطي والترحيل أمرًا سهلاً.