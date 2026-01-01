انشر Apache JSPWiki بتثبيت بنقرة واحدة.
محرك ويكي متكامل قائم على جافا مع نظام إصدار مدمج ومرفقات وإضافات وتحكم في الوصول مدعوم بتقنية JAAS.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Apache JSPWiki
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Apache JSPWiki
Apache JSPWiki هو محرك ويكي غني بالميزات وقائم على Java، ويتم صيانته كمشروع Apache رفيع المستوى. تُخزن الصفحات كملفات نصية عادية مع سجل إصدار كامل، بينما تجعله المرفقات وقوالب الصفحات ومكتبة كبيرة من المكونات الإضافية المجمعة مناسبًا لمراكز التوثيق وقواعد المعرفة ومواقع التعاون الداخلية حيث تكون الاستقرار وطول العمر أكثر أهمية من مطاردة الاتجاهات.
استضافة JSPWiki ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك ويكي مرخص من Apache يعمل بالكامل على حاوية Tomcat الخاصة بك، بدون تبعيات SaaS، وبدون تسعير لكل مقعد، ومصادقة قائمة على JAAS يمكنك دمجها مع مكدس الهوية الخاص بك. كل شيء من صفحات الويكي إلى المرفقات يعيش على وحدة تخزين ثابتة واحدة، مما يجعل النسخ الاحتياطي والترحيل أمرًا سهلاً.
الميزات الرئيسية لـ Apache JSPWiki
سجل الصفحات المنسخة
يتم التقاط كل تعديل بواسطة VersioningFileProvider بحيث يمكنك مقارنة المراجعات والتراجع عن التغييرات غير المرغوب فيها في أي وقت.
مرفقات وميديا
قم بتحميل الصور والمستندات والملفات الأخرى مباشرة إلى الصفحات باستخدام مزود مرفقات مدمج يقوم بتخزين كل شيء على وحدة تخزين VPS الخاصة بك.
التحكم في الوصول لـ JAAS
يتم تطبيق أذونات دقيقة للصفحات والمجموعات من خلال Java Authentication and Authorization Service، مع واجهات خلفية قابلة للتوصيل لـ LDAP أو نطاقات مخصصة.
مكتبة المكونات الإضافية والقوالب
توسيع الصفحات باستخدام المكونات الإضافية المجمعة لجداول المحتويات والبحث وRSS والمحتوى الديناميكي، أو إعادة تصميم الويكي باستخدام قوالب الصفحات المستندة إلى JSP.
صيغة ترميز أباتشي
اكتب المحتوى باستخدام ترميز JSPWiki خفيف الوزن مع وحدات الماكرو وروابط الويكي البينية والمعاينة المباشرة أثناء التحرير.
لماذا تشغّل Apache JSPWiki على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."