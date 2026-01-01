انشر Otter Wiki بنقرة واحدة للتثبيت.
ويكي مبسط ذاتي الاستضافة مع سجل صفحات مدعوم بـ Git، وتحرير Markdown، والتحكم في وصول المستخدمين في حاوية واحدة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ An Otter Wiki
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام An Otter Wiki
ويكي Otter هو ويكي خفيف الوزن مستضاف ذاتيًا يخزن جميع الصفحات في مستودع Git وبيانات المستخدم في SQLite — لا يتطلب خدمة قاعدة بيانات منفصلة. مكتوب بلغة بايثون بواجهة Bootstrap نظيفة، وهو يدعم تحرير Markdown، والمرفقات، وسجل مراجعة كامل للصفحات مدعومًا بتعهدات Git.
الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تبقي جميع محتويات الويكي تحت سيطرتك، مع قواعد وصول دقيقة يمكنها تقييد القراءة والتحرير على المستخدمين المسجلين أو الموافق عليهم من قبل المسؤولين فقط. يعني تصميم الحاوية الواحدة أنه لا يوجد شيء لتوفيره بخلاف وحدة تخزين مسماة والحاوية نفسها.
الميزات الرئيسية لـ An Otter Wiki
سجل مدعوم بـ Git
كل تعديل لصفحة هو تلقائيًا التزام Git، مما يمنحك سجل مراجعات كاملاً يمكنك تصفحه ومقارنة الفروقات والتراجع عنه عبر واجهة الويب.
تحرير Markdown
اكتب وحرر الصفحات باستخدام Markdown مع محرر معاينة مباشرة — لا يوجد تنسيق احتكاري أو تقييد للنص المنسق من أي نوع.
التحكم في الوصول
يتم تكوين أذونات القراءة والكتابة والمرفقات بشكل مستقل للزوار المجهولين والمستخدمين المسجلين والمستخدمين الموافق عليهم من قبل المسؤول.
مرفقات الملف
قم بتحميل وتضمين الصور والملفات مباشرة في صفحات الويكي، حيث يتم تخزينها جنبًا إلى جنب مع محتوى الصفحة في وحدة تخزين البيانات الدائمة.
إدارة المستخدمين
يمنح التسجيل المدمج مع تأكيد البريد الإلكتروني الاختياري وسير عمل موافقة المسؤول تحكمًا كاملاً في هوية المساهمين.
لماذا تشغّل An Otter Wiki على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
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