ويكي Otter هو ويكي خفيف الوزن مستضاف ذاتيًا يخزن جميع الصفحات في مستودع Git وبيانات المستخدم في SQLite — لا يتطلب خدمة قاعدة بيانات منفصلة. مكتوب بلغة بايثون بواجهة Bootstrap نظيفة، وهو يدعم تحرير Markdown، والمرفقات، وسجل مراجعة كامل للصفحات مدعومًا بتعهدات Git.

الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تبقي جميع محتويات الويكي تحت سيطرتك، مع قواعد وصول دقيقة يمكنها تقييد القراءة والتحرير على المستخدمين المسجلين أو الموافق عليهم من قبل المسؤولين فقط. يعني تصميم الحاوية الواحدة أنه لا يوجد شيء لتوفيره بخلاف وحدة تخزين مسماة والحاوية نفسها.