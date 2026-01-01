نشر ووردبريس بنقرة واحدة
نظام إدارة المحتوى (CMS) الأكثر شعبية في العالم، والذي يدعم أكثر من 40% من جميع المواقع الإلكترونية، مع آلاف القوالب والإضافات.
اختر باقة VPS المناسبة لـ WordPress
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام WordPress
ووردبريس هو نظام إدارة المحتوى الأكثر شعبية في العالم، حيث يشغل أكثر من 40% من جميع المواقع الإلكترونية على الإنترنت. يوفر منصة نشر مرنة للمدونات ومواقع الأعمال والمحافظ والمتاجر الإلكترونية والمزيد — مع محرر مرئي ونظام قوالب ونظام بيئي يضم عشرات الآلاف من الإضافات.
استضافة ووردبريس ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) تمنحك تحكمًا كاملاً في أداء موقعك وأمانه وبياناته بدون رسوم منصة شهرية. يتضمن هذا القالب MySQL لتخزين قاعدة بيانات موثوق به، ويضمن التوجيه عبر وكيل Traefik العكسي المثبت مسبقًا بروتوكول HTTPS تلقائيًا لنطاقك من أول عملية نشر.
الميزات الرئيسية لـ WordPress
نظام بيئي ضخم للإضافات
اختر من بين أكثر من 60,000 إضافة مجانية ومدفوعة لإضافة التجارة الإلكترونية، تحسين محركات البحث (SEO)، النماذج، التخزين المؤقت، وأي وظائف أخرى.
مكتبة القوالب
اختر من بين آلاف القوالب المجانية والتجارية لتغيير تصميم موقعك على الفور دون الحاجة إلى لمس أي كود.
محرر الكتل المرئي
إنشاء صفحات باستخدام محرر كتل غوتنبرغ مع أدوات تخطيط بالسحب والإفلات لا تتطلب أي معرفة برمجية.
دعم المواقع المتعددة
قم بتشغيل شبكة من مواقع ووردبريس من تثبيت واحد، مع مشاركة القوالب والإضافات عبر جميع المواقع.
WooCommerce جاهز
ثبّت ووكومرس لتحويل ووردبريس إلى متجر تجارة إلكترونية متكامل الميزات مع المنتجات، وإتمام الشراء، والمدفوعات.
لماذا تشغّل WordPress على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
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"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."