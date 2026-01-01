انشر Nextcloud بنقرة واحدة.
مجموعة إنتاجية مستضافة ذاتيًا مع مزامنة الملفات، التحرير التعاوني، التقويم، ومكالمات الفيديو — بياناتك، بنيتك التحتية.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Nextcloud
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Nextcloud
نكست كلاود هو منصة إنتاجية شاملة ومفتوحة المصدر تحل محل جوجل وورك سبيس ودروب بوكس، مع مزامنة الملفات، وتحرير المستندات في الوقت الفعلي، والتقويم، وجهات الاتصال، ومؤتمرات الفيديو، وغير ذلك الكثير. مع عملاء سطح المكتب والجوال لكل منصة، يتكامل بسلاسة في سير العمل اليومي مع الاحتفاظ بجميع البيانات على الخادم الخاص بك.
استضافة نكست كلاود ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يزيل رسوم الاشتراك لكل مستخدم، ويزيل قيود التخزين التي تفرضها موفرو الخدمات السحابية، ويمنحك تحكمًا كاملاً في مكان وجود الملفات والاتصالات الحساسة — وهو أمر بالغ الأهمية للفرق التي لديها متطلبات امتثال أو مخاوف تتعلق بالخصوصية.
الميزات الرئيسية لـ Nextcloud
مزامنة الملفات ومشاركتها
مزامنة الملفات عبر جميع أجهزتك باستخدام تطبيقات سطح المكتب والجوال، ومشاركتها مع الزملاء أو العملاء باستخدام روابط محمية بكلمة مرور وتنتهي صلاحيتها.
تحرير المستندات التعاوني
حرر المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية في الوقت الفعلي مع تكامل OnlyOffice أو Collabora — لا حاجة لاشتراك Microsoft 365.
التقويم وجهات الاتصال
إدارة التقويمات وجهات الاتصال بدعم كامل لـ CalDAV/CardDAV، مع المزامنة بشكل أصلي مع عملاء iOS و Android و macOS و Windows.
مكالمات الفيديو والدردشة
يوفر Nextcloud Talk مكالمات فيديو مشفرة من طرف إلى طرف ومراسلة جماعية مباشرة داخل مثيل Nextcloud الخاص بك، دون الحاجة إلى خدمة طرف ثالث.
النظام البيئي للتطبيقات
قم بتوسيع الوظائف بأكثر من 300 تطبيق من متجر تطبيقات Nextcloud، تغطي كل شيء من البريد الإلكتروني إلى إدارة المشاريع والتشفير من طرف إلى طرف.
لماذا تشغّل Nextcloud على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."