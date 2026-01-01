نكست كلاود هو منصة إنتاجية شاملة ومفتوحة المصدر تحل محل جوجل وورك سبيس ودروب بوكس، مع مزامنة الملفات، وتحرير المستندات في الوقت الفعلي، والتقويم، وجهات الاتصال، ومؤتمرات الفيديو، وغير ذلك الكثير. مع عملاء سطح المكتب والجوال لكل منصة، يتكامل بسلاسة في سير العمل اليومي مع الاحتفاظ بجميع البيانات على الخادم الخاص بك.

استضافة نكست كلاود ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يزيل رسوم الاشتراك لكل مستخدم، ويزيل قيود التخزين التي تفرضها موفرو الخدمات السحابية، ويمنحك تحكمًا كاملاً في مكان وجود الملفات والاتصالات الحساسة — وهو أمر بالغ الأهمية للفرق التي لديها متطلبات امتثال أو مخاوف تتعلق بالخصوصية.