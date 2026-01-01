انشر Pulsarr بتثبيت بنقرة واحدة.
مراقب قائمة مشاهدة Plex في الوقت الفعلي يتزامن مع Sonarr و Radarr بقواعد توجيه المحتوى الذكية.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Pulsarr
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Pulsarr
يربط Pulsarr قوائم مشاهدة Plex مع Sonarr و Radarr، محولاً كل نقرة "إضافة إلى قائمة المشاهدة" داخل تطبيق Plex إلى طلب تنزيل تلقائي — لا واجهة أمامية ثانية، ولا عمليات تسجيل دخول منفصلة، ولا دعوات لكل مستخدم. يراقب Plex في الوقت الفعلي لمستخدمي Plex Pass ويعود إلى الاستقصاء المتدرج للآخرين، ثم يوجه كل عنوان إلى مثيل Sonarr أو Radarr الصحيح بناءً على القواعد التي تحددها.
استضافة Pulsarr ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات قائمة المشاهدة، وأذونات المستخدم، ومفاتيح API الخاصة بـ arr تحت سيطرتك. تعمل سير عمل الموافقات، والحصص لكل مستخدم، وإشعارات Discord، ومزامنة تسميات Plex بشكل مستمر دون الاعتماد على بقاء خادم منزلي متصلاً بالإنترنت.
الميزات الرئيسية لـ Pulsarr
مزامنة قائمة المراقبة في الوقت الحقيقي
إضافات قائمة المراقبة من مستخدمي Plex Pass تؤدي إلى طلبات Sonarr أو Radarr فورية، مع استقصاء متقطع يغطي الحسابات غير المشتركة.
توجيه المحتوى الذكي
إنشاء قواعد AND/OR باستخدام النوع، المستخدم، اللغة، السنة، التصنيف، التقييمات، أو خدمة البث لتوجيه المحتوى إلى مثيل arr الصحيح.
الموافقة والحصص
احتفظ بالطلبات لموافقة المسؤول وفرض قيود يومية أو أسبوعية أو شهرية لكل مستخدم للحفاظ على قوائم انتظار التنزيل تحت السيطرة.
تكامل بوت ديسكورد
إدارة الموافقات، وعرض حالة الطلب، وتفعيل الإجراءات مباشرة من ديسكورد باستخدام أوامر الشرطة المائلة التفاعلية.
دعم المثيلات المتعددة
وزع المحتوى عبر عدة مثيلات Sonarr و Radarr مع وضع علامات متزامنة حتى تعرف دائمًا أي مستخدم طلب ماذا.
إشعارات مرنة
أرسل التحديثات عبر إشعارات Plex للهاتف المحمول، أو Discord، أو webhooks، أو أكثر من 80 خدمة عبر Apprise عندما يصل المحتوى إلى مكتبتك.
لماذا تشغّل Pulsarr على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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