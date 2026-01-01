Overseerr هي أداة إدارة طلبات الوسائط مفتوحة المصدر الرائدة لمشغلي خوادم Plex. يتصفح المستخدمون واجهة مذهلة مدعومة من TMDb لاكتشاف وطلب الأفلام أو البرامج التلفزيونية؛ ويقوم المسؤولون بمراجعة هذه الطلبات والموافقة عليها، والتي يتم تلبيتها تلقائيًا بعد ذلك عبر Sonarr و Radarr. توفر مصادقة Plex تسجيل دخول موحدًا سلسًا، ويمنع ماسح المكتبة التنزيلات المكررة عن طريق التحقق مما هو متاح بالفعل.

تمنح استضافة Overseerr ذاتيًا على VPS الخاص بك مجتمع Plex الخاص بك بوابة مصقولة ومتاحة دائمًا دون كشف أدوات الأتمتة الخلفية. تضمن الموارد المخصصة اكتشافًا سريعًا للوسائط مع أعمال فنية عالية الدقة، بينما يحمي التخزين الدائم سجل الطلبات وحسابات المستخدمين وإعدادات التكامل عبر عمليات إعادة التشغيل والتحديثات.