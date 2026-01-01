انشر Overseerr بنقرة واحدة.
أداة إدارة واكتشاف طلبات الوسائط لـ Plex مع تصفح مدعوم من TMDb، وسير عمل الموافقة، وتكامل Sonarr و Radarr التلقائي.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Overseerr
Overseerr هي أداة إدارة طلبات الوسائط مفتوحة المصدر الرائدة لمشغلي خوادم Plex. يتصفح المستخدمون واجهة مذهلة مدعومة من TMDb لاكتشاف وطلب الأفلام أو البرامج التلفزيونية؛ ويقوم المسؤولون بمراجعة هذه الطلبات والموافقة عليها، والتي يتم تلبيتها تلقائيًا بعد ذلك عبر Sonarr و Radarr. توفر مصادقة Plex تسجيل دخول موحدًا سلسًا، ويمنع ماسح المكتبة التنزيلات المكررة عن طريق التحقق مما هو متاح بالفعل.
تمنح استضافة Overseerr ذاتيًا على VPS الخاص بك مجتمع Plex الخاص بك بوابة مصقولة ومتاحة دائمًا دون كشف أدوات الأتمتة الخلفية. تضمن الموارد المخصصة اكتشافًا سريعًا للوسائط مع أعمال فنية عالية الدقة، بينما يحمي التخزين الدائم سجل الطلبات وحسابات المستخدمين وإعدادات التكامل عبر عمليات إعادة التشغيل والتحديثات.
الميزات الرئيسية لـ Overseerr
Plex تسجيل الدخول الموحد
يقوم المستخدمون بالمصادقة باستخدام حسابات Plex الخاصة بهم وتتم مزامنة الأذونات تلقائيًا، لذلك لا توجد طبقة منفصلة لإدارة المستخدمين للحفاظ عليها.
تكامل Sonarr و Radarr
يتم إرسال الطلبات الموافق عليها مباشرة إلى Sonarr أو Radarr للتنزيل التلقائي وتسليمها إلى المكتبة، مما يغلق الحلقة دون تدخل يدوي.
TMDb واجهة الاستكشاف
تجربة تصفح غنية بصريًا مدعومة من The Movie Database تتيح للمستخدمين استكشاف المحتوى الرائج والشائع والموصى به قبل تقديم الطلبات.
سير عمل الموافقة على الطلب
يراجع المسؤولون الطلبات المعلقة عبر لوحة تحكم سهلة الاستخدام مع القدرة على الموافقة أو الرفض أو تحديد حصص لكل مستخدم لإدارة سعة التخزين.
إشعارات متعددة القنوات
يُبقي المستخدمين على اطلاع بحالة الطلبات عبر ديسكورد، تيليجرام، سلاك، البريد الإلكتروني، webhooks، بوش أوفر، والمزيد، مع إمكانية تهيئة كل قناة بشكل مستقل.
لماذا تشغّل Overseerr على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
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