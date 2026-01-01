Reitti هو تطبيق ذاتي الاستضافة لتتبع المواقع والخط الزمني يوفر لك بديلاً خاصًا لـ Google Timeline. استورد سجلاتك الحالية من صادرات Google Maps Timeline، وملفات GPX، و GeoJSON، أو قم بتغذية المواقع المباشرة من تطبيقات الهاتف مثل OwnTracks و GPSLogger لبناء سجل مستمر لأماكن تواجدك.

يكتشف Reitti تلقائيًا الأماكن والرحلات الهامة، ثم يعرضها على خريطة تفاعلية مع جداول زمنية يومية وإحصائيات الحركة. نظرًا لأن كل شيء يعمل على خادمك الخاص، فإن سجل مواقعك المفصل لا يغادر بنيتك التحتية أبدًا ولا يتم استخدامه للإعلانات. يجمع هذا القالب قاعدة بيانات PostGIS للاستعلامات الجغرافية المكانية، وذاكرة تخزين مؤقت Redis، وذاكرة تخزين مؤقت مجمعة لخرائط البلاط (map tile cache) لذا فإن المكدس الكامل يعمل معًا فورًا.