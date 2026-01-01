انشر Reitti بنقرة واحدة.
منصة لتتبع المواقع والخط الزمني مستضافة ذاتيًا تحافظ على خصوصية سجل تحركاتك كبديل لـ Google Timeline.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Reitti
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Reitti
Reitti هو تطبيق ذاتي الاستضافة لتتبع المواقع والخط الزمني يوفر لك بديلاً خاصًا لـ Google Timeline. استورد سجلاتك الحالية من صادرات Google Maps Timeline، وملفات GPX، و GeoJSON، أو قم بتغذية المواقع المباشرة من تطبيقات الهاتف مثل OwnTracks و GPSLogger لبناء سجل مستمر لأماكن تواجدك.
يكتشف Reitti تلقائيًا الأماكن والرحلات الهامة، ثم يعرضها على خريطة تفاعلية مع جداول زمنية يومية وإحصائيات الحركة. نظرًا لأن كل شيء يعمل على خادمك الخاص، فإن سجل مواقعك المفصل لا يغادر بنيتك التحتية أبدًا ولا يتم استخدامه للإعلانات. يجمع هذا القالب قاعدة بيانات PostGIS للاستعلامات الجغرافية المكانية، وذاكرة تخزين مؤقت Redis، وذاكرة تخزين مؤقت مجمعة لخرائط البلاط (map tile cache) لذا فإن المكدس الكامل يعمل معًا فورًا.
الميزات الرئيسية لـ Reitti
استيراد متعدد المصادر
استورد السجل من صادرات المخطط الزمني لخرائط Google، وملفات GPX، و GeoJSON، أو بث البيانات المباشرة من OwnTracks و GPSLogger.
اكتشاف المكان الأوتوماتيكي
يحلل Reitti نقاطك الخام لاكتشاف الأماكن الهامة والمواقع التي تمت زيارتها دون الحاجة إلى وضع علامات يدوية.
رؤى الرحلات والسفر
يتم تجميع التحركات في رحلات بمسافات ومدد وأنماط نقل بحيث يبدو خطك الزمني وكأنه يوميات.
الجدول الزمني التفاعلي للخريطة
تصفح أي يوم على خريطة تفاعلية تتضمن المسارات والمحطات وجدولاً زمنياً تسلسلياً لنشاطك.
الخصوصية ذاتية الاستضافة
جميع بيانات الموقع تبقى في قاعدة بيانات PostGIS الخاصة بك، ولا تتم مشاركتها أبدًا مع Google أو استخدامها للإعلانات.
لماذا تشغّل Reitti على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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