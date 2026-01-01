نشر Navidrome بنقرة واحدة.
خادم بث موسيقى خفيف الوزن ومستضاف ذاتيًا يقوم بتشغيل مجموعتك الشخصية في أي مكان عبر المتصفح أو التطبيقات المتوافقة مع Subsonic.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Navidrome
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Navidrome
Navidrome هو خادم بث موسيقى خفيف الوزن وسريع يمنحك وصولاً مشابهاً لـ Spotify إلى مجموعتك الموسيقية الخاصة من أي جهاز. يقوم تلقائيًا بمسح مجلدات الموسيقى الخاصة بك، ويستخرج البيانات الوصفية، ويقدم ملفات MP3 و FLAC و AAC و OGG و OPUS عبر واجهة ويب حديثة وواجهة برمجة تطبيقات (API) متوافقة مع Subsonic مدعومة بعشرات تطبيقات الجوال بما في ذلك DSub و Symfonium و Feishin. يعني دعم المستخدمين المتعددين أن كل مستمع يحصل على قوائم التشغيل والتقييمات وإحصائيات الاستماع الخاصة به.
استضافة Navidrome ذاتيًا تعني وصولاً دائمًا إلى كل ألبوم تملكه، بغض النظر عن تغييرات الترخيص أو إغلاق الخدمات. لا توجد رسوم اشتراك، ولا ضغط لجودة الصوت، ولا تتبع سلوكي — فقط موسيقاك، تُبث من بنيتك التحتية الخاصة بجودة كاملة.
الميزات الرئيسية لـ Navidrome
متوافق مع Subsonic API
يعمل مع العشرات من تطبيقات الهاتف المحمول على نظامي iOS وأندرويد، حتى تتمكن من اختيار المشغل المفضل لديك دون أن تكون مقيدًا بعميل احتكاري.
دعم متعدد الأشكال
يبث ملفات MP3 و FLAC و AAC و OGG و OPUS مع تحويل الترميز الفوري لتكييف معدل البت للاتصالات الأبطأ دون فقدان جودة المصدر.
المسح التلقائي للمكتبة
يقوم بمسح مجلدات الموسيقى تلقائيًا وفق جدول زمني قابل للتكوين، ويستخرج البيانات الوصفية وصور الألبومات لتبقى مكتبتك محدثة عند إضافة ملفات.
استماع متعدد المستخدمين
يحصل كل مستخدم على قوائم تشغيل مستقلة، وتقييمات بالنجوم، وسجل استماع على خادم مشترك دون التدخل في عمل أي شخص آخر.
Last.fm تسجيل الاستماع
يتتبع سجل استماعك إلى Last.fm و ListenBrainz تلقائيًا، مما يحافظ على تحديث عدد مرات الاستماع وملفك الموسيقي.
لماذا تشغّل Navidrome على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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