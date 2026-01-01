Navidrome هو خادم بث موسيقى خفيف الوزن وسريع يمنحك وصولاً مشابهاً لـ Spotify إلى مجموعتك الموسيقية الخاصة من أي جهاز. يقوم تلقائيًا بمسح مجلدات الموسيقى الخاصة بك، ويستخرج البيانات الوصفية، ويقدم ملفات MP3 و FLAC و AAC و OGG و OPUS عبر واجهة ويب حديثة وواجهة برمجة تطبيقات (API) متوافقة مع Subsonic مدعومة بعشرات تطبيقات الجوال بما في ذلك DSub و Symfonium و Feishin. يعني دعم المستخدمين المتعددين أن كل مستمع يحصل على قوائم التشغيل والتقييمات وإحصائيات الاستماع الخاصة به.

استضافة Navidrome ذاتيًا تعني وصولاً دائمًا إلى كل ألبوم تملكه، بغض النظر عن تغييرات الترخيص أو إغلاق الخدمات. لا توجد رسوم اشتراك، ولا ضغط لجودة الصوت، ولا تتبع سلوكي — فقط موسيقاك، تُبث من بنيتك التحتية الخاصة بجودة كاملة.