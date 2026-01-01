انشر Ever Gauzy بنقرة واحدة.
منصة أعمال مفتوحة المصدر تجمع بين ERP و CRM و HRM و ATS وإدارة المشاريع في مساحة عمل واحدة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Ever Gauzy
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Ever Gauzy
Ever Gauzy هو منصة إدارة أعمال مفتوحة المصدر توحد تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وإدارة علاقات العملاء (CRM) وإدارة الموارد البشرية (HRM) ونظام تتبع المتقدمين (ATS) وإدارة المشاريع في مساحة عمل واحدة. وهي مصممة للوكالات والشركات الاستشارية والفرق القائمة على الخدمات التي تحتاج إلى تتبع الوقت وإدارة الرواتب وتشغيل مسارات المبيعات وتقديم تقارير عن الربحية دون الحاجة إلى تجميع خمسة اشتراكات SaaS منفصلة.
استضافة Gauzy ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات العملاء والعقود والفواتير وسجلات الموارد البشرية تحت سيطرتك الكاملة، بدون رسوم لكل مستخدم وبدون قيود على البائع. يتم تطوير المنصة بنشاط بواسطة Ever Co.، مع آلاف المساهمين على GitHub وترخيص مفتوح المصدر يسمح بالاستضافة الذاتية التجارية.
الميزات الرئيسية لـ Ever Gauzy
مجموعة ERP موحدة
تتشارك وحدات المالية والمخزون والمشتريات والمحاسبة نموذج بيانات واحدًا بحيث تعكس التقارير دائمًا نفس الأرقام عبر الأقسام.
CRM مدمج
تتبع العملاء المحتملين والصفقات وجهات الاتصال وخطوط الأنابيب جنبًا إلى جنب مع الفواتير وتسليم المشاريع دون تصدير البيانات بين أدوات منفصلة.
HRM و ATS
إدارة الموظفين والمرشحين والإجازات والعقود ومسار التوظيف الكامل من نشر الوظائف إلى الإعداد في مكان واحد.
تتبع الوقت وسجلات الدوام
يغذي تتبع الوقت الأصلي مع الإدخالات اليدوية والتلقائية مباشرة كشوف الرواتب والفواتير وتقارير ربحية المشروع.
مساحات عمل متعددة المستأجرين
تشغيل منظمات وفرق متعددة على عملية نشر واحدة مع بيانات وأذونات وفوترة منفصلة لكل مستأجر.
API تكامل مفتوح
تتيح لك واجهات برمجة تطبيقات REST و GraphQL بالإضافة إلى عمليات تكامل الويب هوك مع GitHub و Hubstaff و Upwork و Make.com توسيع Gauzy لتناسب سير العمل الحالي.
لماذا تشغّل Ever Gauzy على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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