Ever Gauzy هو منصة إدارة أعمال مفتوحة المصدر توحد تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وإدارة علاقات العملاء (CRM) وإدارة الموارد البشرية (HRM) ونظام تتبع المتقدمين (ATS) وإدارة المشاريع في مساحة عمل واحدة. وهي مصممة للوكالات والشركات الاستشارية والفرق القائمة على الخدمات التي تحتاج إلى تتبع الوقت وإدارة الرواتب وتشغيل مسارات المبيعات وتقديم تقارير عن الربحية دون الحاجة إلى تجميع خمسة اشتراكات SaaS منفصلة.

استضافة Gauzy ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات العملاء والعقود والفواتير وسجلات الموارد البشرية تحت سيطرتك الكاملة، بدون رسوم لكل مستخدم وبدون قيود على البائع. يتم تطوير المنصة بنشاط بواسطة Ever Co.، مع آلاف المساهمين على GitHub وترخيص مفتوح المصدر يسمح بالاستضافة الذاتية التجارية.