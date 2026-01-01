نشر VueTorrent بنقرة واحدة.
واجهة مستخدم ويب حديثة مبنية على Vue.js لبرنامج qBittorrent بتصميم مصقول جاهز للجوّال وميزات غنية لإدارة التورنت.
اختر باقة VPS المناسبة لـ VueTorrent
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام VueTorrent
VueTorrent هو بديل لواجهة المستخدم الويب مفتوح المصدر لـ qBittorrent، تم بناؤه باستخدام Vue 3 و Vuetify بواسطة مجتمع نشط من المساهمين. إنه يحل محل واجهة qBittorrent الافتراضية القديمة بتطبيق صفحة واحدة سريع ومتجاوب، مصمم ليمنح شعورًا أصليًا على متصفحات سطح المكتب والأجهزة المحمولة على حد سواء، بما في ذلك التثبيت كتطبيق ويب تقدمي (Progressive Web App).
يجمع هذا النشر VueTorrent مع صورة qBittorrent الخاصة بـ LinuxServer من خلال تعديل Docker مدعوم رسميًا، بحيث تقوم حاوية واحدة بتوفير كل من محرك BitTorrent والواجهة الحديثة. تمنح الاستضافة الذاتية على خادم افتراضي خاص (VPS) إمكانية البذر الدائم، وعرض نطاق ترددي لمركز البيانات، وتوافقًا كاملاً مع مكدس أتمتة arr من خلال واجهة برمجة تطبيقات الويب (WebAPI) القياسية لـ qBittorrent.
الميزات الرئيسية لـ VueTorrent
Vue 3 واجهة المستخدم للويب
واجهة أحادية الصفحة مبنية على Vue 3 و Vuetify تحل محل واجهة المستخدم الافتراضية القديمة لـ qBittorrent مع تصفح سلس وتحديثات مباشرة.
جاهز للجوال وPWA
يعمل التصميم المتجاوب على الهواتف والأجهزة اللوحية ويمكن تثبيته كتطبيق ويب تقدمي لتجربة تشبه التطبيقات الأصلية.
قوالب فاتحة وداكنة
تتيح لك السمات المدمجة الفاتحة والداكنة مع أعمدة لوحة المعلومات القابلة للتكوين تخصيص خصائص التورنت المرئية في لمحة.
اختصارات لوحة المفاتيح
اختصارات لوحة المفاتيح من الدرجة الأولى، بما في ذلك التحديد المتعدد والتركيز على البحث وإغلاق مربع الحوار، تسرع إدارة التورنت اليومية.
كامل qBittorrent API
يستخدم معيار qBittorrent WebAPI، لذا تعمل Sonarr و Radarr و Lidarr وأدوات arr الأخرى دون أي تهيئة إضافية.
الواجهة الخلفية المجمعة
يتم شحنها كـ Docker mod فوق LinuxServer qBittorrent، بحيث توفر حاوية واحدة كلاً من محرك التورنت وواجهة المستخدم الحديثة.
لماذا تشغّل VueTorrent على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."