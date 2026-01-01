VueTorrent هو بديل لواجهة المستخدم الويب مفتوح المصدر لـ qBittorrent، تم بناؤه باستخدام Vue 3 و Vuetify بواسطة مجتمع نشط من المساهمين. إنه يحل محل واجهة qBittorrent الافتراضية القديمة بتطبيق صفحة واحدة سريع ومتجاوب، مصمم ليمنح شعورًا أصليًا على متصفحات سطح المكتب والأجهزة المحمولة على حد سواء، بما في ذلك التثبيت كتطبيق ويب تقدمي (Progressive Web App).

يجمع هذا النشر VueTorrent مع صورة qBittorrent الخاصة بـ LinuxServer من خلال تعديل Docker مدعوم رسميًا، بحيث تقوم حاوية واحدة بتوفير كل من محرك BitTorrent والواجهة الحديثة. تمنح الاستضافة الذاتية على خادم افتراضي خاص (VPS) إمكانية البذر الدائم، وعرض نطاق ترددي لمركز البيانات، وتوافقًا كاملاً مع مكدس أتمتة arr من خلال واجهة برمجة تطبيقات الويب (WebAPI) القياسية لـ qBittorrent.