انشر Aptabase بنقرة واحدة.
منصة تحليلات مفتوحة المصدر، تراعي الخصوصية أولاً، لتطبيقات الجوال وسطح المكتب والويب مع دمج خفيف الوزن لحزمة تطوير البرامج (SDK).
اختر باقة VPS المناسبة لـ Aptabase
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Aptabase
Aptabase هي منصة تحليلات مفتوحة المصدر، تراعي الخصوصية أولاً، ومصممة لمطوري تطبيقات الهاتف المحمول، سطح المكتب، والويب. على عكس أدوات تحليلات مواقع الويب التي تتتبع مشاهدات الصفحات، تركز Aptabase على تتبع الأحداث المستند إلى SDK — حيث يقوم المطورون بتجهيز تطبيقاتهم باستخدام حزم SDK خفيفة الوزن لـ Flutter و React Native و Swift و Kotlin و Electron و Tauri والمزيد لالتقاط الأحداث المسماة بخصائص اختيارية. والنتيجة هي لوحة تحكم عالية الإشارة تُظهر ما يفعله المستخدمون بالفعل داخل تطبيقك، بدون ملفات تعريف الارتباط أو بصمات الأصابع أو التتبع عبر المواقع.
استضافة Aptabase ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يحافظ على جميع بيانات التحليلات على البنية التحتية الخاصة بك، مما يجعل الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) أمرًا مباشرًا ويزيل تسعير كل حدث الذي تفرضه شركات التحليلات السحابية مع نمو الاستخدام.
الميزات الرئيسية لـ Aptabase
تتبع أحداث SDK
قم بدمج تطبيقك باستدعاء SDK واحد لتتبع الأحداث والخصائص المسماة عبر جميع المنصات بدون إعداد معقد.
الخصوصية حسب التصميم
لا ملفات تعريف الارتباط، لا بصمات رقمية، ولا تتبع عبر المواقع — متوافق تمامًا مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) ولوائح الخصوصية مباشرة.
SDKs متعددة المنصات
تغطي حزم تطوير البرامج الرسمية لـ Flutter و React Native و Swift و Kotlin و .NET و Electron و Tauri والمزيد كل منصة رئيسية لتطوير التطبيقات.
لوحة القيادة في الوقت الحقيقي
شاهد الأحداث ونشاط المستخدم فور حدوثها باستخدام لوحة تحكم نظيفة ومبسطة تعرض ما يهم دون إزعاج.
ملكية كاملة للبيانات
تبقى جميع بيانات التحليلات على خادم VPS الخاص بك — لا يوجد تقييد للموردين، ولا يوجد تسعير لكل حدث، ولا توجد منصة خارجية تتلقى بيانات المستخدم الخاصة بك.
لماذا تشغّل Aptabase على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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