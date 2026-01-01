Aptabase هي منصة تحليلات مفتوحة المصدر، تراعي الخصوصية أولاً، ومصممة لمطوري تطبيقات الهاتف المحمول، سطح المكتب، والويب. على عكس أدوات تحليلات مواقع الويب التي تتتبع مشاهدات الصفحات، تركز Aptabase على تتبع الأحداث المستند إلى SDK — حيث يقوم المطورون بتجهيز تطبيقاتهم باستخدام حزم SDK خفيفة الوزن لـ Flutter و React Native و Swift و Kotlin و Electron و Tauri والمزيد لالتقاط الأحداث المسماة بخصائص اختيارية. والنتيجة هي لوحة تحكم عالية الإشارة تُظهر ما يفعله المستخدمون بالفعل داخل تطبيقك، بدون ملفات تعريف الارتباط أو بصمات الأصابع أو التتبع عبر المواقع.

استضافة Aptabase ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يحافظ على جميع بيانات التحليلات على البنية التحتية الخاصة بك، مما يجعل الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) أمرًا مباشرًا ويزيل تسعير كل حدث الذي تفرضه شركات التحليلات السحابية مع نمو الاستخدام.