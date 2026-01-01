انشر Shelfmark بنقرة واحدة.
منصة بحث عن الكتب والكتب الصوتية ذاتية الاستضافة التي تجد وتنزّل العناوين من مصادر متعددة إلى مكتبتك.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Shelfmark
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Shelfmark
Shelfmark هو تطبيق ويب مستضاف ذاتيًا يبحث عن الكتب والكتب الصوتية عبر مصادر متعددة في وقت واحد — بما في ذلك كتالوجات الويب، ومؤشرات التورنت، ويوزنت (Usenet)، وقنوات IRC — ويسلم النتائج إلى مدير مكتبتك المحلية. يدعم الوصول متعدد المستخدمين مع نظام طلب مدمج، بحيث يمكن لأفراد الأسرة تصفح وتقديم طلبات التنزيل دون الحاجة إلى حسابات منفصلة لكل تكامل.
يتكامل Shelfmark مع Calibre و Calibre-Web و Grimmory و Audiobookshelf لإضافة العناوين التي تم تنزيلها مباشرة إلى مكتبتك الحالية. يتم تخزين جميع الإعدادات والسجل في قاعدة بيانات SQLite واحدة داخل دليل التكوين — لا توجد حاجة لخدمة قاعدة بيانات خارجية.
الميزات الرئيسية لـ Shelfmark
بحث الكتب متعدد المصادر
ابحث في كتالوجات الويب، وفهارس التورنت، ويوزنت، وقنوات IRC في وقت واحد وقارن النتائج من واجهة واحدة.
تكامل مدير المكتبة
اتصل بـ Calibre، Calibre-Web، Grimmory، أو Audiobookshelf لتوجيه الكتب التي تم تنزيلها مباشرة إلى مكتبتك الحالية.
نظام طلبات متعدد المستخدمين
يمكن لأفراد الأسرة تصفح نتائج البحث وتقديم طلبات التنزيل من خلال حساباتهم الخاصة دون وصول مباشر إلى برامج التنزيل.
المصادقة المرنة
اختر من عدم المصادقة، أو حسابات المستخدمين المضمنة، أو رؤوس الوكيل العكسي، أو OIDC لتلبية متطلبات أمان شبكتك.
النشر المستقل
تقوم SQLite بتخزين جميع الإعدادات والسجل داخل وحدة تخزين التكوين — لا توجد حاجة لخدمة قاعدة بيانات خارجية لتشغيل Shelfmark.
لماذا تشغّل Shelfmark على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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