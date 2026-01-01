Shelfmark هو تطبيق ويب مستضاف ذاتيًا يبحث عن الكتب والكتب الصوتية عبر مصادر متعددة في وقت واحد — بما في ذلك كتالوجات الويب، ومؤشرات التورنت، ويوزنت (Usenet)، وقنوات IRC — ويسلم النتائج إلى مدير مكتبتك المحلية. يدعم الوصول متعدد المستخدمين مع نظام طلب مدمج، بحيث يمكن لأفراد الأسرة تصفح وتقديم طلبات التنزيل دون الحاجة إلى حسابات منفصلة لكل تكامل.

يتكامل Shelfmark مع Calibre و Calibre-Web و Grimmory و Audiobookshelf لإضافة العناوين التي تم تنزيلها مباشرة إلى مكتبتك الحالية. يتم تخزين جميع الإعدادات والسجل في قاعدة بيانات SQLite واحدة داخل دليل التكوين — لا توجد حاجة لخدمة قاعدة بيانات خارجية.