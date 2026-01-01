نشر Web-Check بتثبيت بنقرة واحدة.
أداة OSINT لتحليل شامل للمواقع الإلكترونية تغطي DNS و SSL والمنافذ ورؤوس الأمان ومكدس التقنيات في عملية بحث واحدة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Web-Check
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Web-Check
Web-Check هي أداة مفتوحة المصدر لتحليل مواقع الويب و OSINT تجمع المعلومات من أكثر من 50 وحدة في تقرير نطاق واحد. أدخل أي عنوان URL لترى على الفور سجلات DNS وتفاصيل شهادة SSL والمنافذ المفتوحة ورؤوس أمان HTTP وبصمات التكنولوجيا وبيانات WHOIS وتكوين أمان البريد الإلكتروني.
تمنح استضافة Web-Check ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) فرق الأمان والمطورين أداة تحليل خاصة بدون قيود على المعدل أو حدود استخدام تفرضها المثيلات العامة. إنها مفيدة لمراجعات الأمان قبل النشر، والبحث التنافسي، واستطلاع اختبار الاختراق، والتحقق من أن البنية التحتية الخاصة بك تم تكوينها بشكل صحيح.
الميزات الرئيسية لـ Web-Check
أكثر من 50 وحدة تحليل
تُجري عملية بحث واحدة عن النطاق أكثر من 50 فحصًا تغطي DNS، وSSL، والمنافذ، والرؤوس، وملفات تعريف الارتباط، وعمليات إعادة التوجيه، وغير ذلك، بشكل متزامن.
تدقيق رأس الأمان
تحقق من رؤوس أمان HTTP الموجودة أو المفقودة لتحديد فجوات التحصين قبل أن تتحول إلى ثغرات أمنية.
البصمة التكنولوجية
تعرف على خادم الويب وCMS وأطر العمل وأدوات التحليل وCDN التي يستخدمها موقع ويب من توقيعات استجابته.
فحوصات أمان البريد الإلكتروني
تحقق من تكوين سجلات SPF وDKIM وDMARC وMX لتقييم مدى التعرض لانتحال البريد الإلكتروني لأي نطاق.
تفاصيل شهادة SSL
عرض جهة إصدار الشهادة، وتاريخ الانتهاء، وSANs، وصلاحية السلسلة للتأكد من أن HTTPS تم تكوينه بشكل صحيح ولم تنته صلاحيته.
لماذا تشغّل Web-Check على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."