Web-Check هي أداة مفتوحة المصدر لتحليل مواقع الويب و OSINT تجمع المعلومات من أكثر من 50 وحدة في تقرير نطاق واحد. أدخل أي عنوان URL لترى على الفور سجلات DNS وتفاصيل شهادة SSL والمنافذ المفتوحة ورؤوس أمان HTTP وبصمات التكنولوجيا وبيانات WHOIS وتكوين أمان البريد الإلكتروني.

تمنح استضافة Web-Check ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) فرق الأمان والمطورين أداة تحليل خاصة بدون قيود على المعدل أو حدود استخدام تفرضها المثيلات العامة. إنها مفيدة لمراجعات الأمان قبل النشر، والبحث التنافسي، واستطلاع اختبار الاختراق، والتحقق من أن البنية التحتية الخاصة بك تم تكوينها بشكل صحيح.