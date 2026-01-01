docassemble هي منصة مجانية ومفتوحة المصدر لبناء مقابلات موجهة عبر الويب تجمع المعلومات من المستخدمين النهائيين وتقوم بتجميع المستندات والعقود والنماذج المخصصة من الإجابات. يكتب المؤلفون منطق المقابلة بلغة YAML، وقوالب المستندات بلغة Markdown أو DOCX، ويوسعون السلوك باستخدام Python — دون الحاجة إلى إنشاء تطبيق ويب مخصص.

صُممت في الأصل لمنظمات المساعدة القانونية ومكاتب المحاماة التي تقوم بأتمتة استقبال العملاء وصياغة المستندات، يعمل docassemble الآن على تشغيل أنظمة الخبراء عبر الامتثال والخدمات الحكومية وسير عمل الموارد البشرية. تؤدي الاستضافة الذاتية على خادم افتراضي خاص (VPS) إلى الاحتفاظ بإجابات المقابلات الحساسة والمستندات التي تم إنشاؤها وبيانات العميل على بنية تحتية تتحكم فيها، دون أي رسوم لكل مقابلة أو لكل مستخدم.