انشر docassemble بنقرة واحدة.
نظام خبير مفتوح المصدر للمقابلات الموجهة وتجميع المستندات الآلي، مبني على Python و YAML و Markdown.
اختر باقة VPS المناسبة لـ docassemble
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام docassemble
docassemble هي منصة مجانية ومفتوحة المصدر لبناء مقابلات موجهة عبر الويب تجمع المعلومات من المستخدمين النهائيين وتقوم بتجميع المستندات والعقود والنماذج المخصصة من الإجابات. يكتب المؤلفون منطق المقابلة بلغة YAML، وقوالب المستندات بلغة Markdown أو DOCX، ويوسعون السلوك باستخدام Python — دون الحاجة إلى إنشاء تطبيق ويب مخصص.
صُممت في الأصل لمنظمات المساعدة القانونية ومكاتب المحاماة التي تقوم بأتمتة استقبال العملاء وصياغة المستندات، يعمل docassemble الآن على تشغيل أنظمة الخبراء عبر الامتثال والخدمات الحكومية وسير عمل الموارد البشرية. تؤدي الاستضافة الذاتية على خادم افتراضي خاص (VPS) إلى الاحتفاظ بإجابات المقابلات الحساسة والمستندات التي تم إنشاؤها وبيانات العميل على بنية تحتية تتحكم فيها، دون أي رسوم لكل مقابلة أو لكل مستخدم.
الميزات الرئيسية لـ docassemble
مقابلات موجهة
أنشئ تدفقات أسئلة متفرعة في YAML تجمع مدخلات المستخدم من خلال نماذج ويب سهلة الوصول ومتوافقة مع الجوّال بمنطق شرطي.
تجميع المستندات
إنشاء مستندات DOCX و PDF و RTF مملوءة من إجابات المقابلات باستخدام قوالب Markdown أو Word مع التنسيق التلقائي.
قابلية بايثون للتوسعة
يمكن الانتقال إلى بايثون بالكامل عندما لا يكون YAML كافيًا — استدعاء واجهات برمجة التطبيقات الخارجية، تشغيل العمليات الحسابية، أو التكامل مع الأنظمة الحالية.
التوقيعات الإلكترونية
التقط التوقيعات على الشاشات التي تعمل باللمس وادمجها في المستندات التي تم إنشاؤها دون الحاجة إلى خدمات التوقيع الإلكتروني من جهات خارجية.
دعم متعدد اللغات
صمم مقابلة واحدة بلغات متعددة باستخدام أدوات ترجمة مدمجة وتنسيق التاريخ والأرقام والعملات المتوافق مع الإعدادات المحلية.
ملعب مدمج
بيئة تطوير قائمة على المتصفح مع محرر أكواد واختبار مباشر وإدارة حزم تتيح للمؤلفين التكرار دون الحاجة إلى بيئة تطوير متكاملة (IDE) منفصلة.
لماذا تشغّل docassemble على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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