انشر Dkron بنقرة واحدة.
مجدول مهام موزع ومقاوم للأعطال مع واجهة مستخدم ويب وميزة تجميع مدمجة لأعباء عمل كرون عالية الموثوقية.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Dkron
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Dkron
Dkron هو نظام جدولة مهام موزع مفتوح المصدر مكتوب بلغة Go، يحل محل cron التقليدي ببديل متسامح مع الأخطاء ومدرك للمجموعات. على عكس cron أحادي المضيف، يستخدم Dkron بروتوكول توافق Raft وطبقة عضوية قائمة على "gossip" بحيث تستمر المهام في العمل حتى عند فشل العقد الفردية، مما يلغي نقطة الفشل الواحدة التي تعاني منها crontabs الكلاسيكية.
تُبقي استضافة Dkron ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الجداول الزمنية وسجل التنفيذ وحمولات المهام تحت سيطرتك، مع توفير واجهة مستخدم ويب مدمجة، وواجهة برمجة تطبيقات REST، ومنفذات HTTP/shell لتشغيل السكربتات، وwebhooks، والأوامر الخارجية. يلغي محرك التخزين المرفق الحاجة إلى أي قاعدة بيانات خارجية، مما يجعل النشر عبارة عن حاوية واحدة مع وحدة تخزين بيانات دائمة لحالة Raft وسجل المهام.
الميزات الرئيسية لـ Dkron
جدولة متحملة للأخطاء
يحافظ إجماع Raft على تشغيل مهام cron الخاصة بك خلال حالات فشل العقد وعمليات إعادة التشغيل ومشاكل الشبكة دون تدخل يدوي.
واجهة مستخدم ويب مدمجة
إدارة المهام، وفحص سجل التنفيذ، وتشغيل المهام من واجهة متصفح نظيفة دون كتابة ملفات crontab يدويًا.
REST API و webhooks
أنشئ الوظائف وحدثها وشغلها برمجيًا من مسارات CI أو البرامج النصية أو الأنظمة الخارجية عبر واجهة برمجة تطبيقات HTTP ذات إصدار.
منفذات قابلة للتوصيل
تشغيل أوامر shell، أو طلبات HTTP، أو استدعاءات gRPC، أو رسائل NATS كمهام مجدولة باستخدام المكونات الإضافية للمنفذ المضمنة.
محرك التخزين الأصلي
يأتي التخزين المدعوم بـ BoltDB مدمجًا مع الملف الثنائي، مما يلغي الحاجة إلى قواعد بيانات خارجية مثل etcd أو Consul أو PostgreSQL.
بنية جاهزة للعناقيد
ابدأ كعقدة واحدة وتوسع أفقيًا عن طريق ضم خوادم وعملاء إضافيين مع نمو عبء عملك.
لماذا تشغّل Dkron على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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