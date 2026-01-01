Dkron هو نظام جدولة مهام موزع مفتوح المصدر مكتوب بلغة Go، يحل محل cron التقليدي ببديل متسامح مع الأخطاء ومدرك للمجموعات. على عكس cron أحادي المضيف، يستخدم Dkron بروتوكول توافق Raft وطبقة عضوية قائمة على "gossip" بحيث تستمر المهام في العمل حتى عند فشل العقد الفردية، مما يلغي نقطة الفشل الواحدة التي تعاني منها crontabs الكلاسيكية.

تُبقي استضافة Dkron ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الجداول الزمنية وسجل التنفيذ وحمولات المهام تحت سيطرتك، مع توفير واجهة مستخدم ويب مدمجة، وواجهة برمجة تطبيقات REST، ومنفذات HTTP/shell لتشغيل السكربتات، وwebhooks، والأوامر الخارجية. يلغي محرك التخزين المرفق الحاجة إلى أي قاعدة بيانات خارجية، مما يجعل النشر عبارة عن حاوية واحدة مع وحدة تخزين بيانات دائمة لحالة Raft وسجل المهام.