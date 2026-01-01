خصم يصل إلى 69% على Dkron

انشر Dkron بنقرة واحدة.

مجدول مهام موزع ومقاوم للأعطال مع واجهة مستخدم ويب وميزة تجميع مدمجة لأعباء عمل كرون عالية الموثوقية.

قم بتشغيل تطبيقك على الفور
نسخ احتياطي أسبوعي وتلقائي مجاناً
خادم افتراضي خاص مُدار بالذكاء الاصطناعي
MAD62.99/الشهر
اختر باقتك
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
انشر Dkron بنقرة واحدة.

اختر باقة VPS المناسبة لـ Dkron

خصم 63%
KVM 1
MAD170.99
MAD62.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦103.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
MAD217.99
MAD80.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦124.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD362.99
MAD113.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦248.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD641.99
MAD227.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦455.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 63%
KVM 1
MAD170.99
MAD62.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦103.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
MAD217.99
MAD80.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦124.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD362.99
MAD113.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦248.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD641.99
MAD227.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦455.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام Dkron

Dkron هو نظام جدولة مهام موزع مفتوح المصدر مكتوب بلغة Go، يحل محل cron التقليدي ببديل متسامح مع الأخطاء ومدرك للمجموعات. على عكس cron أحادي المضيف، يستخدم Dkron بروتوكول توافق Raft وطبقة عضوية قائمة على "gossip" بحيث تستمر المهام في العمل حتى عند فشل العقد الفردية، مما يلغي نقطة الفشل الواحدة التي تعاني منها crontabs الكلاسيكية.

تُبقي استضافة Dkron ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الجداول الزمنية وسجل التنفيذ وحمولات المهام تحت سيطرتك، مع توفير واجهة مستخدم ويب مدمجة، وواجهة برمجة تطبيقات REST، ومنفذات HTTP/shell لتشغيل السكربتات، وwebhooks، والأوامر الخارجية. يلغي محرك التخزين المرفق الحاجة إلى أي قاعدة بيانات خارجية، مما يجعل النشر عبارة عن حاوية واحدة مع وحدة تخزين بيانات دائمة لحالة Raft وسجل المهام.

ابدأ الآن
ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ Dkron

جدولة متحملة للأخطاء

يحافظ إجماع Raft على تشغيل مهام cron الخاصة بك خلال حالات فشل العقد وعمليات إعادة التشغيل ومشاكل الشبكة دون تدخل يدوي.

واجهة مستخدم ويب مدمجة

إدارة المهام، وفحص سجل التنفيذ، وتشغيل المهام من واجهة متصفح نظيفة دون كتابة ملفات crontab يدويًا.

REST API و webhooks

أنشئ الوظائف وحدثها وشغلها برمجيًا من مسارات CI أو البرامج النصية أو الأنظمة الخارجية عبر واجهة برمجة تطبيقات HTTP ذات إصدار.

منفذات قابلة للتوصيل

تشغيل أوامر shell، أو طلبات HTTP، أو استدعاءات gRPC، أو رسائل NATS كمهام مجدولة باستخدام المكونات الإضافية للمنفذ المضمنة.

محرك التخزين الأصلي

يأتي التخزين المدعوم بـ BoltDB مدمجًا مع الملف الثنائي، مما يلغي الحاجة إلى قواعد بيانات خارجية مثل etcd أو Consul أو PostgreSQL.

بنية جاهزة للعناقيد

ابدأ كعقدة واحدة وتوسع أفقيًا عن طريق ضم خوادم وعملاء إضافيين مع نمو عبء عملك.

لماذا تشغّل Dkron على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

موقع الخادم الموصى به:

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اختر موقع خادم قريب من جمهورك لتعزيز سرعة التحميل. لدينا مراكز بيانات في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية.
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Gad Iradufasha
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دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.

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جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.

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ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا

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