نشر NZBHydra2 بنقرة واحدة.
محرك بحث ميتا لـ Usenet يجمع العشرات من المفهرسات خلف نقطة نهاية API موحدة واحدة لـ Newznab.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام NZBHydra2
NZBHydra2 هو محرك بحث وصفي لـ Usenet يتيح لك الاستعلام عن العشرات من الفهارس — سواء مزودي Newznab الخاصين بـ Usenet أو فهارس تورنت Torznab — من واجهة ويب موحدة واحدة ومن خلال واجهة برمجة تطبيقات (API) واحدة متوافقة مع Newznab. يقوم بإزالة التكرارات من النتائج عبر المزودين، ويطبق تفضيلاتك للجودة والفئة، ويخزن عمليات البحث مؤقتًا، ويعرض كل شيء من خلال نقطة نهاية يمكن لأدوات التشغيل الآلي مثل Sonarr وRadarr وLidarr وReadarr وغيرها الوصول إليها مباشرة.
تتيح استضافة NZBHydra2 ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) لمجموعة Arr الخاصة بك الحصول على مجمع واحد وسريع ومتحكم به من قبل المالك، بدلاً من توجيه كل أداة تنزيل إلى كل فهرس على حدة — مما يوفر تكوينًا أبسط، وعددًا أقل من استدعاءات API لكل مزود، وإحصائيات مركزية حول الفهارس التي تقدم النتائج بالفعل.
الميزات الرئيسية لـ NZBHydra2
نقطة نهاية Newznab موحدة
يجمع العشرات من المفهرسين خلف واجهة برمجة تطبيقات (API) واحدة من نوعي Newznab و Torznab، بحيث تحتاج Sonarr و Radarr و Lidarr إلى إدخال واحد فقط بدلاً من العديد.
إزالة التكرار عبر المزودين
يتعرف على الإصدارات المكررة عبر الفهارس، ويرتبها وفقًا لقواعد الأولوية الخاصة بك، ويعرض فقط أفضل نتيجة لكل مجموعة إصدارات.
التخزين المؤقت للبحث والإحصائيات
يخزن عمليات البحث الأخيرة مؤقتًا ويتتبع معدل الإصابات لكل مفهرس، ووقت الاستجابة، وعدد مرات الجلب حتى تتمكن من رؤية أي المزودين يقدمون أداءً جيدًا.
تصفية النتائج المرنة
فلاتر الجودة واللغة والعمر والحجم حسب الفئة تبقي الإصدارات منخفضة الجودة خارج مسار عمل أتمتة Arr الخاص بك.
حسابات متعددة المستخدمين
حسابات اختيارية لكل مستخدم مع أذونات قائمة على الأدوار تتيح لأفراد الأسرة المتعددين مشاركة نفس المجمع دون تجاوز حدود الرؤية.
لماذا تشغّل NZBHydra2 على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
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