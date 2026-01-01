NZBHydra2 هو محرك بحث وصفي لـ Usenet يتيح لك الاستعلام عن العشرات من الفهارس — سواء مزودي Newznab الخاصين بـ Usenet أو فهارس تورنت Torznab — من واجهة ويب موحدة واحدة ومن خلال واجهة برمجة تطبيقات (API) واحدة متوافقة مع Newznab. يقوم بإزالة التكرارات من النتائج عبر المزودين، ويطبق تفضيلاتك للجودة والفئة، ويخزن عمليات البحث مؤقتًا، ويعرض كل شيء من خلال نقطة نهاية يمكن لأدوات التشغيل الآلي مثل Sonarr وRadarr وLidarr وReadarr وغيرها الوصول إليها مباشرة.

تتيح استضافة NZBHydra2 ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) لمجموعة Arr الخاصة بك الحصول على مجمع واحد وسريع ومتحكم به من قبل المالك، بدلاً من توجيه كل أداة تنزيل إلى كل فهرس على حدة — مما يوفر تكوينًا أبسط، وعددًا أقل من استدعاءات API لكل مزود، وإحصائيات مركزية حول الفهارس التي تقدم النتائج بالفعل.