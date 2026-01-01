Paymenter هو منصة فوترة مفتوحة المصدر مصممة خصيصًا لشركات الاستضافة ومقدمي الخدمات الذين يحتاجون إلى إدارة اشتراكات احترافية بدون رسوم لكل معاملة أو تكاليف ترخيص احتكارية. تتولى المنصة دورة حياة العميل بأكملها — من توفير الخدمة إلى إنشاء الفواتير وتحصيل المدفوعات — مع تكاملات أصلية لـ Stripe و PayPal و Pterodactyl و cPanel و Plesk و DirectAdmin. بنيت على Laravel مع لوحة تحكم إدارية نظيفة، تمنح Paymenter شركات الاستضافة المرونة لتخصيص كل جانب من جوانب تجربة الفوترة الخاصة بهم.

استضافة Paymenter ذاتيًا على VPS الخاص بك تعني عدم وجود رسوم إضافية على المعاملات، ولا حدود للعملاء، وتحكمًا كاملاً في المنصة. تعمل MariaDB و Redis محليًا لتوفير تجارب دفع سريعة وعمليات إدارية سريعة الاستجابة، بينما يتيح لك ترخيص MIT تعديل وتوسيع المنصة لتناسب نموذج عملك الدقيق.