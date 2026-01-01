انشر Paymenter بنقرة واحدة.
منصة مفتوحة المصدر لإدارة الفواتير والاشتراكات مصممة لشركات الاستضافة، مع تكاملات Stripe و PayPal والتزويد التلقائي.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Paymenter
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Paymenter
Paymenter هو منصة فوترة مفتوحة المصدر مصممة خصيصًا لشركات الاستضافة ومقدمي الخدمات الذين يحتاجون إلى إدارة اشتراكات احترافية بدون رسوم لكل معاملة أو تكاليف ترخيص احتكارية. تتولى المنصة دورة حياة العميل بأكملها — من توفير الخدمة إلى إنشاء الفواتير وتحصيل المدفوعات — مع تكاملات أصلية لـ Stripe و PayPal و Pterodactyl و cPanel و Plesk و DirectAdmin. بنيت على Laravel مع لوحة تحكم إدارية نظيفة، تمنح Paymenter شركات الاستضافة المرونة لتخصيص كل جانب من جوانب تجربة الفوترة الخاصة بهم.
استضافة Paymenter ذاتيًا على VPS الخاص بك تعني عدم وجود رسوم إضافية على المعاملات، ولا حدود للعملاء، وتحكمًا كاملاً في المنصة. تعمل MariaDB و Redis محليًا لتوفير تجارب دفع سريعة وعمليات إدارية سريعة الاستجابة، بينما يتيح لك ترخيص MIT تعديل وتوسيع المنصة لتناسب نموذج عملك الدقيق.
الميزات الرئيسية لـ Paymenter
إدارة الاشتراكات
تعامل مع الفواتير المتكررة بدورات مرنة، وتذكيرات التجديد التلقائية، والتناسب بحيث يتم دائمًا محاسبة العملاء بدقة على الخدمات التي يستخدمونها.
التوفير التلقائي
توفر طلبات الخدمة الجديدة الموارد تلقائيًا عبر عمليات دمج Pterodactyl أو cPanel أو Plesk أو DirectAdmin، مما يلغي الإعداد اليدوي بين الدفع والتسليم.
بوابات دفع متعددة
قبول المدفوعات عبر Stripe و PayPal و Mollie مباشرةً، مما يمنح العملاء خيارات الدفع التي يفضلونها دون الحاجة لعمل تكامل مخصص.
بوابة الخدمة الذاتية للعملاء
يدير العملاء خدماتهم الخاصة وفواتيرهم وتفاصيل حساباتهم عبر بوابة ذات علامة تجارية، مما يقلل من حجم تذاكر الدعم للاستفسارات الروتينية المتعلقة بالفواتير.
نظام مكونات إضافية قابل للتوسيع
أضف عمليات تكامل مخصصة، وبوابات دفع، ووحدات تزويد من خلال بنية المكونات الإضافية دون تعديل رمز النظام الأساسي الأساسي.
لماذا تشغّل Paymenter على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."
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