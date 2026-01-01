Shlink هي خدمة قوية مفتوحة المصدر لاختصار الروابط تمنحك ملكية كاملة للبنية التحتية لروابطك. على عكس الخدمات التجارية التي تفرض علامات تجارية، أو مستويات تسعير، أو متطلبات مشاركة البيانات، يتيح لك Shlink إنشاء روابط قصيرة ذات علامة تجارية على نطاقك الخاص دون أي اعتماد على طرف ثالث.

تعني استضافة Shlink ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) أن بيانات نقراتك، وتحليلاتك، وتكوينات روابطك تبقى تحت سيطرتك الكاملة. مع أكثر من 4600 نجمة على GitHub، يعد Shlink مشروعًا مثبتًا ويتم صيانته بنشاط، موثوقًا به من قبل الشركات، ومنشئي المحتوى، والمطورين الذين يحتاجون إلى اختصار موثوق للروابط دون الارتباط بمورد واحد.