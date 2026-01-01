نشر Shlink بنقرة واحدة.
مختصر عناوين URL ذاتي الاستضافة مع روابط قصيرة ذات علامة تجارية، وتحليلات النقرات، ورموز QR، وواجهة برمجة تطبيقات REST كاملة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Shlink
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Shlink
Shlink هي خدمة قوية مفتوحة المصدر لاختصار الروابط تمنحك ملكية كاملة للبنية التحتية لروابطك. على عكس الخدمات التجارية التي تفرض علامات تجارية، أو مستويات تسعير، أو متطلبات مشاركة البيانات، يتيح لك Shlink إنشاء روابط قصيرة ذات علامة تجارية على نطاقك الخاص دون أي اعتماد على طرف ثالث.
تعني استضافة Shlink ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) أن بيانات نقراتك، وتحليلاتك، وتكوينات روابطك تبقى تحت سيطرتك الكاملة. مع أكثر من 4600 نجمة على GitHub، يعد Shlink مشروعًا مثبتًا ويتم صيانته بنشاط، موثوقًا به من قبل الشركات، ومنشئي المحتوى، والمطورين الذين يحتاجون إلى اختصار موثوق للروابط دون الارتباط بمورد واحد.
الميزات الرئيسية لـ Shlink
روابط العلامة التجارية القصيرة
أنشئ روابط قصيرة على دومينك المخصص، مع الحفاظ على اتساق علامتك التجارية عبر جميع المحتويات المشتركة.
تحليلات النقر
تتبع إحصائيات النقر التفصيلية بما في ذلك الموقع الجغرافي ونوع الجهاز وبيانات الإحالة لكل رابط قصير.
إنشاء رمز QR
أنشئ رموز QR تلقائيًا لأي رابط قصير، جاهزة للمواد المطبوعة والعروض التقديمية والحملات غير المتصلة بالإنترنت.
وصول REST API
إنشاء وإدارة الروابط برمجيًا عبر واجهة برمجة تطبيقات REST كاملة، مما يتيح التكامل مع أدواتك وسير عملك الحاليين.
انتهاء صلاحية الرابط والأمان
عيّن تواريخ انتهاء الصلاحية وقم بحماية الروابط الحساسة بكلمة مرور للتحكم في الوصول وفرض المشاركة محدودة المدة.
لماذا تشغّل Shlink على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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