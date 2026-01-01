انشر Waline بتثبيت بنقرة واحدة.
نظام تعليقات خفيف الوزن ومفتوح المصدر مع حماية من الرسائل المزعجة، وإشراف، ودعم إشعارات غنية.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Waline
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Waline
Waline هو نظام تعليقات مفتوح المصدر ومستضاف ذاتيًا مصمم للمواقع الثابتة والمدونات ومواقع التوثيق. يوفر تجربة تعليقات كاملة الميزات بما في ذلك الردود المتداخلة، وتفاعلات الرموز التعبيرية، وعدد الزوار، وإحصائيات مشاهدات المقالات، كل ذلك دون الاعتماد على خدمات طرف ثالث تتتبع مستخدميك.
يمنحك استضافة Waline ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحكمًا كاملاً في بيانات التعليقات وسير عمل الإشراف وإعدادات الإشعارات. يستخدم هذا النشر SQLite للتخزين المحلي بدون أي تهيئة، لذلك لا توجد قاعدة بيانات منفصلة لإدارتها. يتكامل Waline مع أي واجهة أمامية عبر أداة JavaScript ويدعم تنسيق Markdown في التعليقات بشكل جاهز.
الميزات الرئيسية لـ Waline
حماية من البريد العشوائي
تكامل Akismet المدمج وتحديد معدل لكل عنوان IP يمنعان التعليقات المزعجة دون الحاجة إلى مراجعة يدوية لكل إرسال.
إشعارات البريد الإلكتروني
تنبيهات البريد الإلكتروني التلقائية تُعلم المعلقين بالردود وأصحاب المواقع بالتقديمات الجديدة، مما يحافظ على نشاط المحادثات دون الحاجة إلى مراقبة يدوية.
تحليلات الزوار
تتبع عدد مشاهدات الصفحة وإحصائيات الزوار الفريدين لكل مقال مباشرة من أداة Waline، دون الحاجة إلى خدمة تحليلات إضافية.
لوحة تحكم الإشراف
تتيح لك لوحة التحكم الإدارية المستندة إلى الويب الموافقة على التعليقات وتعديلها وحذفها وإدارة حسابات المعلقين من واجهة واحدة.
دعم Markdown
يمكن للمعلّقين تنسيق الردود باستخدام صيغة Markdown وإدراج ردود فعل تعبيرية (إيموجي)، مما يجعل المناقشات أكثر ثراءً وأسهل في القراءة.
لماذا تشغّل Waline على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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