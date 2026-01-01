Waline هو نظام تعليقات مفتوح المصدر ومستضاف ذاتيًا مصمم للمواقع الثابتة والمدونات ومواقع التوثيق. يوفر تجربة تعليقات كاملة الميزات بما في ذلك الردود المتداخلة، وتفاعلات الرموز التعبيرية، وعدد الزوار، وإحصائيات مشاهدات المقالات، كل ذلك دون الاعتماد على خدمات طرف ثالث تتتبع مستخدميك.

يمنحك استضافة Waline ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحكمًا كاملاً في بيانات التعليقات وسير عمل الإشراف وإعدادات الإشعارات. يستخدم هذا النشر SQLite للتخزين المحلي بدون أي تهيئة، لذلك لا توجد قاعدة بيانات منفصلة لإدارتها. يتكامل Waline مع أي واجهة أمامية عبر أداة JavaScript ويدعم تنسيق Markdown في التعليقات بشكل جاهز.