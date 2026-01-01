عميل NetBird هو حل VPN حديث ينشئ شبكات تراكبية قائمة على WireGuard بين الأجهزة دون الحاجة إلى إعدادات خادم معقدة. يقوم تلقائيًا بإنشاء اتصالات نظير إلى نظير مع ميزات على مستوى المؤسسات بما في ذلك تكامل تسجيل الدخول الموحد (SSO)، والمصادقة متعددة العوامل، وسياسات الوصول الدقيقة — وكل ذلك يُدار عبر لوحة تحكم مركزية دون الحاجة إلى مركز VPN تقليدي.

تشغيل عميل NetBird على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يربط بنيتك التحتية السحابية بشبكة NetBird الخاصة بك، مما يتيح وصولاً آمنًا ومشفرًا إلى الخدمات والموارد عبر بيئتك بأكملها مع الحفاظ على أعباء العمل الحساسة بعيدًا تمامًا عن الإنترنت العام وتحت سيطرتك الكاملة.