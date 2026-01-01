انشر NetBird Client بتثبيت بنقرة واحدة.
عميل VPN شبكي يعتمد على WireGuard يربط خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بشبكة خاصة آمنة مع ضوابط وصول تعتمد على مبدأ الثقة المعدومة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ NetBird Client
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام NetBird Client
عميل NetBird هو حل VPN حديث ينشئ شبكات تراكبية قائمة على WireGuard بين الأجهزة دون الحاجة إلى إعدادات خادم معقدة. يقوم تلقائيًا بإنشاء اتصالات نظير إلى نظير مع ميزات على مستوى المؤسسات بما في ذلك تكامل تسجيل الدخول الموحد (SSO)، والمصادقة متعددة العوامل، وسياسات الوصول الدقيقة — وكل ذلك يُدار عبر لوحة تحكم مركزية دون الحاجة إلى مركز VPN تقليدي.
تشغيل عميل NetBird على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يربط بنيتك التحتية السحابية بشبكة NetBird الخاصة بك، مما يتيح وصولاً آمنًا ومشفرًا إلى الخدمات والموارد عبر بيئتك بأكملها مع الحفاظ على أعباء العمل الحساسة بعيدًا تمامًا عن الإنترنت العام وتحت سيطرتك الكاملة.
الميزات الرئيسية لـ NetBird Client
WireGuard الشبكات المتداخلة
ينشئ تلقائيًا أنفاق WireGuard مباشرة من نظير إلى نظير بين الأجهزة، مما يوفر اتصالاً مشفرًا عالي الأداء دون اختناق خادم VPN مركزي.
التحكم في الوصول بالثقة الصفرية
تحدد سياسات الشبكة الدقيقة بدقة الأجهزة والمستخدمين الذين يمكنهم الوصول إلى أي موارد، وتفرض مبدأ الوصول بأقل امتياز عبر بنيتك التحتية بالكامل.
تكامل SSO و MFA
يتكامل مع موفري الهوية المشهورين لتسجيل الدخول الموحد والمصادقة متعددة العوامل، مما يوفر أمانًا على مستوى المؤسسات لشبكتك الخاصة دون الحاجة لأدوات إضافية.
اجتياز NAT الأوتوماتيكي
يضمن ثقب الثغرات المدمج والترحيل الاحتياطي اتصالاً موثوقًا به حتى عندما تكون الأجهزة خلف جدران الحماية أو NAT المقيد، ولا يتطلب إعادة توجيه يدوي للمنافذ.
التشفير المقاوم للكم
تكامل Rosenpass الاختياري يضيف تبادل مفاتيح ما بعد الكم فوق WireGuard، مما يجعل أنفاقك المشفرة مقاومة للمستقبل ضد التهديدات الناشئة.
لماذا تشغّل NetBird Client على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."