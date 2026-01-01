خصم يصل إلى 69% على OpenVPN Access Server

انشر OpenVPN Access Server بتثبيت بنقرة واحدة.

خادم VPN من نوع SSL على مستوى المؤسسات مع وحدة تحكم إدارية عبر الويب، وبوابة عملاء للخدمة الذاتية، ودعم لجميع المنصات الرئيسية.

قم بتشغيل تطبيقك على الفور
نسخ احتياطي أسبوعي وتلقائي مجاناً
خادم افتراضي خاص مُدار بالذكاء الاصطناعي
MAD62.99/الشهر
اختر باقتك
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
انشر OpenVPN Access Server بتثبيت بنقرة واحدة.

اختر باقة VPS المناسبة لـ OpenVPN Access Server

خصم 63%
KVM 1
MAD170.99
MAD62.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦103.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
MAD217.99
MAD80.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦124.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD362.99
MAD113.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦248.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD641.99
MAD227.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦455.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 63%
KVM 1
MAD170.99
MAD62.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦103.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
MAD217.99
MAD80.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦124.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD362.99
MAD113.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦248.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD641.99
MAD227.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦455.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام OpenVPN Access Server

خادم وصول OpenVPN هو حل VPN ذو جودة تجارية مبني على بروتوكول OpenVPN مفتوح المصدر والمُختبر في المعارك. يضيف واجهة إدارة قوية قائمة على الويب، وتكوين عميل تلقائي، ومصادقة متعددة العوامل لجعل نشر شبكة VPN آمنة متاحًا لأي مؤسسة. يتم تضمين اتصالين متزامنين مجانيين جاهزين للاستخدام، مع توفر الترخيص للفرق الأكبر.

تمنحك استضافة خادم الوصول ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) عنوان IP ثابتًا مخصصًا، وتحكمًا كاملاً في مفاتيح التشفير وسياسات الوصول، ولا توجد بنية تحتية مشتركة مع مؤسسات أخرى. على عكس خدمات VPN المستضافة، لا تمرّ حركة مرورك أبدًا عبر طرف ثالث — مما يجعله الخيار الصحيح للشركات ذات متطلبات الأمان أو الامتثال الصارمة.

ابدأ الآن
ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ OpenVPN Access Server

لوحة تحكم مسؤول الويب

تكوين المستخدمين والمصادقة والشبكات وإعدادات VPN المتقدمة من خلال واجهة شاملة قائمة على المتصفح دون الحاجة إلى سطر الأوامر.

تنزيلات العميل بنقرة واحدة

بوابة العميل للخدمة الذاتية تتيح للمستخدمين تنزيل عملاء VPN مهيئين مسبقًا لأنظمة Windows و macOS و Linux و iOS و Android بنقرة واحدة.

المصادقة المرنة

يدعم الحسابات المحلية، وLDAP، وRADIUS، وSAML، وPAM، بحيث يتكامل Access Server مع البنية التحتية للهوية الحالية لديك دون الحاجة إلى إدارة مستخدمين مكررة.

تحكم وصول دقيق

تتيح لك سياسات الشبكة لكل مستخدم ولكل مجموعة تقييد الموارد التي يمكن لكل مستخدم الوصول إليها، مما يفرض الوصول بأقل امتياز عبر شبكتك.

التقسيم النفقي

قم بتوجيه حركة مرور معينة فقط عبر الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN) مع السماح لحركة المرور الأخرى باستخدام الاتصال المحلي مباشرةً، مما يحقق توازنًا بين الأمان والأداء للعاملين عن بُعد.

لماذا تشغّل OpenVPN Access Server على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

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Gad Iradufasha
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دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.

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ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا

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