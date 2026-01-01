خادم وصول OpenVPN هو حل VPN ذو جودة تجارية مبني على بروتوكول OpenVPN مفتوح المصدر والمُختبر في المعارك. يضيف واجهة إدارة قوية قائمة على الويب، وتكوين عميل تلقائي، ومصادقة متعددة العوامل لجعل نشر شبكة VPN آمنة متاحًا لأي مؤسسة. يتم تضمين اتصالين متزامنين مجانيين جاهزين للاستخدام، مع توفر الترخيص للفرق الأكبر.

تمنحك استضافة خادم الوصول ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) عنوان IP ثابتًا مخصصًا، وتحكمًا كاملاً في مفاتيح التشفير وسياسات الوصول، ولا توجد بنية تحتية مشتركة مع مؤسسات أخرى. على عكس خدمات VPN المستضافة، لا تمرّ حركة مرورك أبدًا عبر طرف ثالث — مما يجعله الخيار الصحيح للشركات ذات متطلبات الأمان أو الامتثال الصارمة.