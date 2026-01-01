انشر OpenVPN Access Server بتثبيت بنقرة واحدة.
خادم VPN من نوع SSL على مستوى المؤسسات مع وحدة تحكم إدارية عبر الويب، وبوابة عملاء للخدمة الذاتية، ودعم لجميع المنصات الرئيسية.
اختر باقة VPS المناسبة لـ OpenVPN Access Server
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام OpenVPN Access Server
خادم وصول OpenVPN هو حل VPN ذو جودة تجارية مبني على بروتوكول OpenVPN مفتوح المصدر والمُختبر في المعارك. يضيف واجهة إدارة قوية قائمة على الويب، وتكوين عميل تلقائي، ومصادقة متعددة العوامل لجعل نشر شبكة VPN آمنة متاحًا لأي مؤسسة. يتم تضمين اتصالين متزامنين مجانيين جاهزين للاستخدام، مع توفر الترخيص للفرق الأكبر.
تمنحك استضافة خادم الوصول ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) عنوان IP ثابتًا مخصصًا، وتحكمًا كاملاً في مفاتيح التشفير وسياسات الوصول، ولا توجد بنية تحتية مشتركة مع مؤسسات أخرى. على عكس خدمات VPN المستضافة، لا تمرّ حركة مرورك أبدًا عبر طرف ثالث — مما يجعله الخيار الصحيح للشركات ذات متطلبات الأمان أو الامتثال الصارمة.
الميزات الرئيسية لـ OpenVPN Access Server
لوحة تحكم مسؤول الويب
تكوين المستخدمين والمصادقة والشبكات وإعدادات VPN المتقدمة من خلال واجهة شاملة قائمة على المتصفح دون الحاجة إلى سطر الأوامر.
تنزيلات العميل بنقرة واحدة
بوابة العميل للخدمة الذاتية تتيح للمستخدمين تنزيل عملاء VPN مهيئين مسبقًا لأنظمة Windows و macOS و Linux و iOS و Android بنقرة واحدة.
المصادقة المرنة
يدعم الحسابات المحلية، وLDAP، وRADIUS، وSAML، وPAM، بحيث يتكامل Access Server مع البنية التحتية للهوية الحالية لديك دون الحاجة إلى إدارة مستخدمين مكررة.
تحكم وصول دقيق
تتيح لك سياسات الشبكة لكل مستخدم ولكل مجموعة تقييد الموارد التي يمكن لكل مستخدم الوصول إليها، مما يفرض الوصول بأقل امتياز عبر شبكتك.
التقسيم النفقي
قم بتوجيه حركة مرور معينة فقط عبر الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN) مع السماح لحركة المرور الأخرى باستخدام الاتصال المحلي مباشرةً، مما يحقق توازنًا بين الأمان والأداء للعاملين عن بُعد.
لماذا تشغّل OpenVPN Access Server على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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