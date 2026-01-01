TimeTagger هو متتبع وقت مفتوح المصدر قائم على الويب، مبني حول جدول زمني تفاعلي وسير عمل يعتمد على العلامات بدلاً من التسلسلات الهرمية الصارمة للمشاريع. مصمم للمستقلين والاستشاريين والأفراد الذين يفوترون بالساعة، يستبدل برامج جداول الدوام المعقدة بواجهة مستخدم سريعة وسهلة الاستخدام عبر لوحة المفاتيح تعمل في أي متصفح حديث وتتزامن عبر الأجهزة.

استضافة TimeTagger ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تبقي كل دقيقة مسجلة، وعلامة عميل، وتصدير فاتورة تحت سيطرتك — لا توجد خدمة SaaS لطرف ثالث تحتجز سجل فواتيرك، ولا رسوم لكل مقعد، ولا خطر إغلاق حساب خلال أسبوع مزدحم.