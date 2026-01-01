نشر TimeTagger بنقرة واحدة.
متتبع وقت شخصي يركز على الخصوصية، مزود بجدول زمني تفاعلي، وعلامات، وتقارير، وسير عمل بومودورو مدمج.
اختر باقة VPS المناسبة لـ TimeTagger
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.
ما يمكنك بناؤه باستخدام TimeTagger
TimeTagger هو متتبع وقت مفتوح المصدر قائم على الويب، مبني حول جدول زمني تفاعلي وسير عمل يعتمد على العلامات بدلاً من التسلسلات الهرمية الصارمة للمشاريع. مصمم للمستقلين والاستشاريين والأفراد الذين يفوترون بالساعة، يستبدل برامج جداول الدوام المعقدة بواجهة مستخدم سريعة وسهلة الاستخدام عبر لوحة المفاتيح تعمل في أي متصفح حديث وتتزامن عبر الأجهزة.
استضافة TimeTagger ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تبقي كل دقيقة مسجلة، وعلامة عميل، وتصدير فاتورة تحت سيطرتك — لا توجد خدمة SaaS لطرف ثالث تحتجز سجل فواتيرك، ولا رسوم لكل مقعد، ولا خطر إغلاق حساب خلال أسبوع مزدحم.
الميزات الرئيسية لـ TimeTagger
الجدول الزمني التفاعلي
تصور يومك على جدول زمني قابل للتكبير حيث يمكنك سحب السجلات وتغيير حجمها وتقسيمها لتطابق تمامًا كيفية إنجاز العمل.
التتبع بالوسوم
تجاوز هياكل المشاريع الجامدة وقم بتصنيف العمل بعلامات حرة، بحيث يمكن أن ينتمي نفس السجل إلى عميل ومهمة ورمز فوترة في آن واحد.
تقارير PDF و CSV
أنشئ تقارير مصفاة حسب العلامة أو الفترة أو الهدف وقم بتصديرها بصيغة PDF أو CSV للفواتير والمحاسبة وتحديثات الفريق.
أهداف وبومودورو
حدد أهدافًا يومية أو أسبوعية أو شهرية للساعات وشغل جلسات بومودورو مركزة مباشرة داخل المتتبع — لا توجد تطبيقات إضافية مطلوبة.
مزامنة عبر الأجهزة
تتبع من سطح المكتب أو الجهاز اللوحي أو الهاتف باستخدام واجهة المستخدم الويب المتجاوبة، وتتم مزامنة كل تغيير تلقائيًا مع خادمك المستضاف ذاتيًا.
الخصوصية حسب التصميم
جميع السجلات موجودة في قاعدة بيانات SQLite محلية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS)، لذلك لا تصل أسماء العملاء، وساعات العمل، وبيانات الفواتير أبدًا إلى سحابة طرف ثالث.
لماذا تشغّل TimeTagger على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
موقع الخادم الموصى به:
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استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."
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