نشر LanguageTool بتثبيت بنقرة واحدة.
مدقق نحوي وأسلوبي وإملائي مفتوح المصدر لأكثر من 25 لغة، يُقدم كواجهة برمجة تطبيقات REST خاصة ومستضافة ذاتيًا.
اختر باقة VPS المناسبة لـ LanguageTool
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام LanguageTool
LanguageTool هو خادم تدقيق لغوي شامل ومفتوح المصدر يكتشف الأخطاء النحوية والأسلوبية وعلامات الترقيم والإملائية في أكثر من 25 لغة عبر واجهة برمجة تطبيقات HTTP RESTful بسيطة. إنه يتجاوز بكثير التدقيق الإملائي الأساسي لاكتشاف المشكلات النحوية المعقدة، مما يجعله بديلاً صديقًا للخصوصية لخدمات التدقيق النحوي السحابية مثل Grammarly.
هذه خدمة تعتمد على واجهة برمجة التطبيقات (API) فقط، بدون واجهة مستخدم ويب تقليدية. العملاء — مثل إضافات المتصفح، ومكونات LibreOffice الإضافية، ومحررات الأكواد، والتطبيقات المخصصة — يشيرون إلى عنوان URL الخاص بالنشر الخاص بك ويستدعون نقطة النهاية /v2/check مباشرة. الاستضافة الذاتية تعني أن المحتوى المكتوب لا يغادر بنيتك التحتية أبدًا، وهو أمر ضروري للمستندات القانونية أو الطبية أو وثائق الأعمال الحساسة.
الميزات الرئيسية لـ LanguageTool
دعم أكثر من 25 لغة
تحقق من القواعد النحوية والأسلوب في الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والألمانية والبرتغالية والهولندية والبولندية والعديد من اللغات الأخرى من خدمة واحدة.
تدقيق نحوي عميق
اكتشف الأخطاء النحوية المعقدة، ومشكلات الأسلوب، والكلمات المشوشة التي تفوتها برامج التدقيق الإملائي البسيطة.
تكامل REST API
ادمج التدقيق النحوي في أي تطبيق، أو CMS، أو محرر باستخدام نقطة نهاية HTTP مباشرة /v2/check.
نماذج لغوية N-جرام
تمكين نماذج n-gram الاختيارية لتحسين كبير في اكتشاف الكلمات والعبارات التي يتم الخلط بينها عادةً.
الموارد القابلة للتكوين
اضبط حجم كومة Java عند النشر لموازنة استخدام الذاكرة مقابل الإنتاجية لحجم طلباتك المتوقع.
لماذا تشغّل LanguageTool على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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