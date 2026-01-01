LanguageTool هو خادم تدقيق لغوي شامل ومفتوح المصدر يكتشف الأخطاء النحوية والأسلوبية وعلامات الترقيم والإملائية في أكثر من 25 لغة عبر واجهة برمجة تطبيقات HTTP RESTful بسيطة. إنه يتجاوز بكثير التدقيق الإملائي الأساسي لاكتشاف المشكلات النحوية المعقدة، مما يجعله بديلاً صديقًا للخصوصية لخدمات التدقيق النحوي السحابية مثل Grammarly.

هذه خدمة تعتمد على واجهة برمجة التطبيقات (API) فقط، بدون واجهة مستخدم ويب تقليدية. العملاء — مثل إضافات المتصفح، ومكونات LibreOffice الإضافية، ومحررات الأكواد، والتطبيقات المخصصة — يشيرون إلى عنوان URL الخاص بالنشر الخاص بك ويستدعون نقطة النهاية /v2/check مباشرة. الاستضافة الذاتية تعني أن المحتوى المكتوب لا يغادر بنيتك التحتية أبدًا، وهو أمر ضروري للمستندات القانونية أو الطبية أو وثائق الأعمال الحساسة.