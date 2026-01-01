OpnForm هو بديل مفتوح المصدر لـ Typeform و Google Forms، مصمم للفرق التي ترغب في التحكم الكامل في بيانات نماذجها ومسار إرسالها. يوفر محرر نماذج بالسحب والإفلات مع منطق شرطي، ونماذج متعددة الصفحات، وتحميل الملفات، ومجموعة واسعة من أنواع الحقول — كل ذلك بدون رسوم لكل استجابة أو مغادرة البيانات لبنيتك التحتية.

تمنحك استضافة OpnForm ذاتيًا استجابات غير محدودة، وعلامة تجارية مخصصة، والقدرة على ربط إرسالات النماذج مباشرة بقواعد بياناتك الخاصة، وwebhooks، وقنوات الإشعارات. يمكنك تحديد سياسات الاحتفاظ بالبيانات والتحكم في من لديه حق الوصول إلى بيانات الإرسال، مما يجعله مناسبًا للصناعات الخاضعة للتنظيم والفرق المهتمة بالخصوصية.