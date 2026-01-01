نشر OpnForm بنقرة واحدة.
منشئ نماذج مفتوح المصدر لإنشاء نماذج جميلة وقابلة للتضمين مع المنطق والإشعارات والتحليلات.
اختر باقة VPS المناسبة لـ OpnForm
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام OpnForm
OpnForm هو بديل مفتوح المصدر لـ Typeform و Google Forms، مصمم للفرق التي ترغب في التحكم الكامل في بيانات نماذجها ومسار إرسالها. يوفر محرر نماذج بالسحب والإفلات مع منطق شرطي، ونماذج متعددة الصفحات، وتحميل الملفات، ومجموعة واسعة من أنواع الحقول — كل ذلك بدون رسوم لكل استجابة أو مغادرة البيانات لبنيتك التحتية.
تمنحك استضافة OpnForm ذاتيًا استجابات غير محدودة، وعلامة تجارية مخصصة، والقدرة على ربط إرسالات النماذج مباشرة بقواعد بياناتك الخاصة، وwebhooks، وقنوات الإشعارات. يمكنك تحديد سياسات الاحتفاظ بالبيانات والتحكم في من لديه حق الوصول إلى بيانات الإرسال، مما يجعله مناسبًا للصناعات الخاضعة للتنظيم والفرق المهتمة بالخصوصية.
الميزات الرئيسية لـ OpnForm
منشئ السحب والإفلات
صمم نماذج مرئياً بأكثر من 20 نوعًا من الحقول، بما في ذلك تحميل الملفات، والتوقيعات، ومقاييس التقييم، وشبكات المصفوفة.
المنطق الشرطي
إظهار أو إخفاء الحقول بناءً على الإجابات السابقة لتوجيه المستجيبين عبر الأسئلة ذات الصلة فقط.
ويب هوك والإشعارات
تشغيل خطافات الويب وإشعارات البريد الإلكتروني عند كل إرسال حتى يتم تنبيه فريقك وتبقى أنظمتك متزامنة.
قابل للتضمين في أي مكان
قم بتضمين النماذج كنافذة منبثقة، أو شريط تمرير، أو أداة مضمنة على أي موقع ويب دون إعادة توجيه الزوار بعيدًا عن صفحتك.
إدارة الاستجابة
عرض، تصفية، وتصدير جميع إرسالات النماذج من لوحة تحكم مدمجة مع بحث على مستوى الأعمدة وتصدير بتنسيق CSV.
لماذا تشغّل OpnForm على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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