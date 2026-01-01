Meilisearch هو محرك بحث مفتوح المصدر وفائق السرعة مكتوب بلغة Rust، يقدم نتائج ذات صلة في أقل من 50 مللي ثانية مع تحمل الأخطاء الإملائية المدمج، والتصفية المتعددة الأوجه، والترتيب القابل للتخصيص — كل ذلك عبر واجهة برمجة تطبيقات REST بسيطة. يعمل مباشرةً بإعدادات افتراضية ذكية، مما يجعله سهلًا لإضافة بحث قوي إلى متاجر التجارة الإلكترونية ومواقع التوثيق وتطبيقات SaaS.

استضافة Meilisearch على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تمنحك وحدة معالجة مركزية وذاكرة مخصصتين لأداء ثابت أقل من 50 مللي ثانية تحت الضغط، وفهرسة غير محدودة للمستندات بتكلفة ثابتة، وتحكمًا كاملاً في الأمان والتكوين دون الاعتماد على خدمة بحث مُدارة.