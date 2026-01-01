انشر Meilisearch بتثبيت بنقرة واحدة.
محرك بحث مفتوح المصدر مبني بلغة Rust يقدم نتائج متسامحة مع الأخطاء الإملائية في أقل من 50 مللي ثانية.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Meilisearch
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Meilisearch
Meilisearch هو محرك بحث مفتوح المصدر وفائق السرعة مكتوب بلغة Rust، يقدم نتائج ذات صلة في أقل من 50 مللي ثانية مع تحمل الأخطاء الإملائية المدمج، والتصفية المتعددة الأوجه، والترتيب القابل للتخصيص — كل ذلك عبر واجهة برمجة تطبيقات REST بسيطة. يعمل مباشرةً بإعدادات افتراضية ذكية، مما يجعله سهلًا لإضافة بحث قوي إلى متاجر التجارة الإلكترونية ومواقع التوثيق وتطبيقات SaaS.
استضافة Meilisearch على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تمنحك وحدة معالجة مركزية وذاكرة مخصصتين لأداء ثابت أقل من 50 مللي ثانية تحت الضغط، وفهرسة غير محدودة للمستندات بتكلفة ثابتة، وتحكمًا كاملاً في الأمان والتكوين دون الاعتماد على خدمة بحث مُدارة.
الميزات الرئيسية لـ Meilisearch
نتائج أقل من 50ms
محرك يعتمد على Rust يُرجع نتائج البحث في أقل من 50 مللي ثانية حتى عبر ملايين المستندات.
مرونة الأخطاء المطبعية المدمجة
يجد المستخدمون ما يحتاجون إليه حتى مع الأخطاء الإملائية — لا يلزم أي تهيئة لتفعيل التصحيح الذكي للأخطاء الإملائية.
التصفية متعددة الأوجه
تتيح الفلاتر وأوجه التصفية القوية للمستخدمين تحسين نتائج البحث حسب الفئة أو السعر أو العلامة أو أي سمة مخصصة.
بسيط REST API
حزم تطوير برامج (SDKs) شاملة للغات JavaScript و Python و PHP و Go والمزيد تجعل عملية الدمج سهلة لأي بيئة تقنية.
الفهرسة في الوقت الفعلي
يمكن البحث عن المستندات فور إضافتها، دون تأخير في إعادة البناء أو تحديثات يدوية للفهرس.
لماذا تشغّل Meilisearch على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."