انشر KitchenOwl بتثبيت بنقرة واحدة.
قائمة تسوق مشتركة مستضافة ذاتيًا، ومدير وصفات، ومخطط وجبات يحافظ على تزامن جميع أفراد الأسرة من أي جهاز.
اختر باقة VPS المناسبة لـ KitchenOwl
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام KitchenOwl
KitchenOwl هو تطبيق مفتوح المصدر ومستضاف ذاتيًا لقوائم البقالة والوصفات وتخطيط الوجبات للأسر. تقترن الواجهة الخلفية Flask بواجهة مستخدم Flutter للويب والجوال للحفاظ على قوائم التسوق ومخزون المؤن والوصفات المحفوظة متزامنة في الوقت الفعلي عبر أجهزة كل فرد من أفراد الأسرة — الهواتف في المتجر، والأجهزة اللوحية في المطبخ، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة في أي مكان آخر.
تُبقي استضافة KitchenOwl ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) عادات التسوق ومجموعات الوصفات والروتين المنزلي داخل بنية تحتية تتحكم بها، بدلاً من خدمة SaaS مجانية تحقق أرباحًا من بيانات مشتريات المستهلكين. يأتي النشر ذو الحاوية الواحدة مع SQLite للاستخدام المنخفض للموارد، ويدعم عددًا غير محدود من الأسر والوصفات، ويتكامل مع تطبيقات الجوال على iOS و Android لتحرير القائمة داخل المتجر.
الميزات الرئيسية لـ KitchenOwl
قوائم التسوق المشتركة
قوائم تسوق متزامنة في الوقت الفعلي عبر الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة بحيث يرى الجميع نفس القائمة أثناء التسوق أو التخطيط.
وصفات وتخطيط الوجبات
حفظ الوصفات (أو استيرادها من عناوين URL)، وتخطيط الوجبات على تقويم، وإنشاء قائمة تسوق تلقائيًا من الوصفات المختارة.
تتبع المخزن
تتبع العناصر الموجودة بالفعل في متناول اليد حتى يتمكن تخطيط الوجبات من خصمها من قائمة التسوق التي تم إنشاؤها وتجنب عمليات الشراء المكررة.
أسر متعددة
إدارة أسر منفصلة على مثيل واحد، لكل منها قوائم ووصفات وأعضاء معزولون للمنازل المشتركة أو العائلة الممتدة.
تطبيقات iOS و Android
تتصل تطبيقات الجوال التابعة للطرف الأول بمثيلك المستضاف ذاتيًا لتحديثات القائمة السريعة والتسوق دون اتصال بالإنترنت وإدخال العناصر بنمط الباركود.
اقتراحات ذكية
تسرع اقتراحات العناصر والفرز الذكي للممرات عملية إنشاء القوائم من خلال تعلم العناصر التي تميل أسرتك إلى شرائها معًا.
لماذا تشغّل KitchenOwl على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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