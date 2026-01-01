KitchenOwl هو تطبيق مفتوح المصدر ومستضاف ذاتيًا لقوائم البقالة والوصفات وتخطيط الوجبات للأسر. تقترن الواجهة الخلفية Flask بواجهة مستخدم Flutter للويب والجوال للحفاظ على قوائم التسوق ومخزون المؤن والوصفات المحفوظة متزامنة في الوقت الفعلي عبر أجهزة كل فرد من أفراد الأسرة — الهواتف في المتجر، والأجهزة اللوحية في المطبخ، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة في أي مكان آخر.

تُبقي استضافة KitchenOwl ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) عادات التسوق ومجموعات الوصفات والروتين المنزلي داخل بنية تحتية تتحكم بها، بدلاً من خدمة SaaS مجانية تحقق أرباحًا من بيانات مشتريات المستهلكين. يأتي النشر ذو الحاوية الواحدة مع SQLite للاستخدام المنخفض للموارد، ويدعم عددًا غير محدود من الأسر والوصفات، ويتكامل مع تطبيقات الجوال على iOS و Android لتحرير القائمة داخل المتجر.