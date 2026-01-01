يجمع PocketBase قاعدة بيانات SQLite في الوقت الفعلي، ومصادقة المستخدم (البريد الإلكتروني/كلمة المرور و OAuth2)، وتخزين الملفات، ولوحة تحكم إدارية في ملف Go ثنائي واحد. يقوم بتوليد واجهات برمجة تطبيقات REST و WebSocket تلقائيًا لكل مجموعة تقوم بإنشائها، حتى تتمكن من الانتقال من الصفر إلى واجهة خلفية عاملة في دقائق دون الحاجة إلى تشغيل خدمات منفصلة.

تضمن استضافة PocketBase ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بقاء جميع بيانات المستخدم وسجلات التطبيق تحت سيطرتك، وتلغي رسوم BaaS السحابية لكل طلب، وتوفر لك خادمًا دائمًا ونشطًا باستمرار بتكاليف يمكن التنبؤ بها مع توسع تطبيقك.