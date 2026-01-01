انشر PocketBase بتثبيت بنقرة واحدة.
الواجهة الخلفية مفتوحة المصدر في ملف تنفيذي واحد — قاعدة بيانات في الوقت الفعلي، والمصادقة، وتخزين الملفات، وواجهة المستخدم الإدارية متضمنة جاهزة للاستخدام.
اختر باقة VPS المناسبة لـ PocketBase
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام PocketBase
يجمع PocketBase قاعدة بيانات SQLite في الوقت الفعلي، ومصادقة المستخدم (البريد الإلكتروني/كلمة المرور و OAuth2)، وتخزين الملفات، ولوحة تحكم إدارية في ملف Go ثنائي واحد. يقوم بتوليد واجهات برمجة تطبيقات REST و WebSocket تلقائيًا لكل مجموعة تقوم بإنشائها، حتى تتمكن من الانتقال من الصفر إلى واجهة خلفية عاملة في دقائق دون الحاجة إلى تشغيل خدمات منفصلة.
تضمن استضافة PocketBase ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بقاء جميع بيانات المستخدم وسجلات التطبيق تحت سيطرتك، وتلغي رسوم BaaS السحابية لكل طلب، وتوفر لك خادمًا دائمًا ونشطًا باستمرار بتكاليف يمكن التنبؤ بها مع توسع تطبيقك.
الميزات الرئيسية لـ PocketBase
قاعدة بيانات في الوقت الفعلي
تتيح لك المجموعات المدعومة بـ SQLite مع واجهات برمجة تطبيقات REST و WebSocket التلقائية الاشتراك في تغييرات البيانات المباشرة دون كتابة سطر واحد من كود الواجهة الخلفية.
المصادقة المدمجة
التسجيل بالبريد الإلكتروني/كلمة المرور وموفرو OAuth2 (جوجل، جيت هاب، والمزيد) تأتي مهيأة مسبقًا، مما يلغي الحاجة إلى خدمة هوية منفصلة.
تخزين الملفات
قم بتحميل وتقديم الملفات مباشرة عبر PocketBase مع تغيير حجم الصور تلقائيًا، أو قم بتوصيل حاوية متوافقة مع S3 لتخزين خارجي قابل للتطوير.
لوحة تحكم المسؤول
واجهة مستخدم ويب مدمجة تتيح لك إدارة المجموعات وتصفح السجلات وتكوين موفري المصادقة ومراقبة النشاط دون الحاجة لكتابة استعلامات قاعدة البيانات.
خطافات JavaScript
إضافة تحقق مخصص، ومنطق الأعمال، وامتدادات مسار واجهة برمجة التطبيقات (API) باستخدام جافاسكريبت — لا يلزم إعادة تجميع، وتطبق التغييرات فورًا.
لماذا تشغّل PocketBase على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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