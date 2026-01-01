انشر Posterizarr بنقرة واحدة.
مولد ملصقات تلقائي لـ Plex و Jellyfin و Emby الذي يجلب ويضع طبقات من الأعمال الفنية من TMDB و Fanart و TVDB.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Posterizarr
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Posterizarr
Posterizarr هي أداة أتمتة مفتوحة المصدر تنشئ ملصقات وخلفيات وبطاقات عناوين جميلة بدون نصوص لمكتبة Plex أو Jellyfin أو Emby الخاصة بك. تسحب العمل الفني من Fanart.tv وTMDB وTVDB وPlex وIMDb، ثم تطبق تراكباتك وخطوطك وقواعد النص الخاصة بك بحيث تبدو كل فيلم وعرض وموسم متسقًا عبر المكتبة.
يمنح استضافة Posterizarr ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) وقت تشغيل ثابت وعرض نطاق ترددي مخصص اللازمين لتوليد الأعمال الفنية بكميات كبيرة دون مراقبة عبر آلاف العناصر. تتيح لك واجهة المستخدم الويب المضمنة إدارة الإعدادات ومراقبة التقدم وتشغيل المهام من المتصفح، بينما تحافظ عمليات التكامل مع Tautulli وSonarr وRadarr على مظهر الإصدارات الجديدة مصقولة لحظة وصولها إلى مكتبتك.
الميزات الرئيسية لـ Posterizarr
واجهة مستخدم ويب كاملة
إدارة الإعدادات، ومراقبة النشاط، وتشغيل مهام الملصقات من واجهة متصفح حديثة بدلاً من تحرير ملفات JSON يدويًا.
Plex, Jellyfin, Emby
ينشئ رسومات فنية لجميع خوادم الوسائط الرئيسية الثلاثة ويكتب الأصول في هيكل مجلد متوافق مع Kometa لضمان قابلية النقل.
عمل فني متعدد المصادر
يجلب الصور من Fanart.tv و TMDB و TVDB و Plex و IMDb بحيث يجد كل عنوان عملاً فنياً مصدرياً عالي الدقة وبدون نصوص.
تراكبات ونصوص مخصصة
طبق الخطوط والألوان والتدرجات وقواعد النص الخاصة بك لإنشاء نمط ملصق موحد عبر الأفلام والبرامج والمواسم.
تكامل حزمة Arr
يتم تشغيل المشغل تلقائيًا من Tautulli و Sonarr و Radarr بحيث تحصل الإصدارات الجديدة على ملصقات مطابقة بمجرد إضافتها.
النسخ الاحتياطي والأصول اليدوية
تحافظ وحدات التخزين المخصصة للنسخ الاحتياطية للأصول والأعمال الفنية المنسقة يدويًا على أمان الملصقات المخصصة عبر عمليات إعادة البناء والتحديثات.
لماذا تشغّل Posterizarr على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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