Posterizarr هي أداة أتمتة مفتوحة المصدر تنشئ ملصقات وخلفيات وبطاقات عناوين جميلة بدون نصوص لمكتبة Plex أو Jellyfin أو Emby الخاصة بك. تسحب العمل الفني من Fanart.tv وTMDB وTVDB وPlex وIMDb، ثم تطبق تراكباتك وخطوطك وقواعد النص الخاصة بك بحيث تبدو كل فيلم وعرض وموسم متسقًا عبر المكتبة.

يمنح استضافة Posterizarr ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) وقت تشغيل ثابت وعرض نطاق ترددي مخصص اللازمين لتوليد الأعمال الفنية بكميات كبيرة دون مراقبة عبر آلاف العناصر. تتيح لك واجهة المستخدم الويب المضمنة إدارة الإعدادات ومراقبة التقدم وتشغيل المهام من المتصفح، بينما تحافظ عمليات التكامل مع Tautulli وSonarr وRadarr على مظهر الإصدارات الجديدة مصقولة لحظة وصولها إلى مكتبتك.