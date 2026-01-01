نشر Damselfly بتثبيت بنقرة واحدة.
إدارة الصور المستندة إلى الخادم مع التعرف على الوجوه على الجهاز، واكتشاف الكائنات، والبحث في البيانات الوصفية بالنص الكامل.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Damselfly
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Damselfly
Damselfly هو تطبيق لإدارة الصور قائم على الخادم ومصمم للمكتبات الكبيرة جدًا. يقوم بفهرسة مجلد صور ذي مستوى أعلى، وينشئ صورًا مصغرة في الخلفية، ويتيح لك البحث عبر علامات الكلمات الرئيسية IPTC، وأسماء المجلدات، وبيانات EXIF الوصفية، والوجوه، والكائنات المكتشفة من خلال واجهة مستخدم Blazor WebAssembly سريعة. يعمل التعرف على الوجوه واكتشاف الكائنات محليًا ودون اتصال بالإنترنت، دون أي تبعية لـ SaaS.
استضافة Damselfly ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على البيانات الوصفية للصور، ومتجهات الوجه، وهيكل المكتبة داخل البنية التحتية التي تتحكم فيها بدلاً من خدمة صور عامة. تتعامل المنصة مع أكثر من 500,000 كتالوج صور مع عمليات بحث في أقل من ثانية، وتدعم حسابات متعددة المستخدمين مع صلاحيات قائمة على الأدوار، وتتكامل مع عميل Damselfly لسطح المكتب لسير عمل التحرير المتزامن مع الكمبيوتر المحمول.
الميزات الرئيسية لـ Damselfly
التعرف المحلي على الوجه
يقوم بتشغيل اكتشاف الوجه والتعرف عليه بالكامل على الخادم دون الاعتماد على واجهة برمجة تطبيقات (API) تابعة لجهة خارجية، مع تجميع الصور حسب الأشخاص المعروفين لسير عمل التصفح حسب الشخص.
اكتشاف الكائنات
يحدد الكائنات والمشاهد وألوان الصور في مكتبتك بحيث تعيد عملية البحث عن "كلب" أو "شاطئ" صورًا مطابقة حتى بدون وضع علامات يدوية.
وسم الكلمات المفتاحية IPTC
تحديثات سريعة وغير مدمرة لكلمات EXIF/IPTC الرئيسية عبر ExifTool — لا يتم إعادة ترميز صور JPEG عند تغيير العلامات، مما يحافظ على الجودة الأصلية.
بحث البيانات الوصفية بالنص الكامل
بحث فائق السرعة عبر مئات الآلاف من الصور حسب العلامة، والمجلد، واسم الملف، والكاميرا، والعدسة، والنطاق الزمني، والاتجاه، والمزيد.
سلة التحديد
حفظ الصور من نتائج البحث في سلة دائمة، ثم تنزيلها أو تصديرها بعلامات مائية أو مزامنتها مع سطح المكتب باستخدام عميل Damselfly.
لماذا تشغّل Damselfly على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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