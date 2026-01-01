Damselfly هو تطبيق لإدارة الصور قائم على الخادم ومصمم للمكتبات الكبيرة جدًا. يقوم بفهرسة مجلد صور ذي مستوى أعلى، وينشئ صورًا مصغرة في الخلفية، ويتيح لك البحث عبر علامات الكلمات الرئيسية IPTC، وأسماء المجلدات، وبيانات EXIF الوصفية، والوجوه، والكائنات المكتشفة من خلال واجهة مستخدم Blazor WebAssembly سريعة. يعمل التعرف على الوجوه واكتشاف الكائنات محليًا ودون اتصال بالإنترنت، دون أي تبعية لـ SaaS.

استضافة Damselfly ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على البيانات الوصفية للصور، ومتجهات الوجه، وهيكل المكتبة داخل البنية التحتية التي تتحكم فيها بدلاً من خدمة صور عامة. تتعامل المنصة مع أكثر من 500,000 كتالوج صور مع عمليات بحث في أقل من ثانية، وتدعم حسابات متعددة المستخدمين مع صلاحيات قائمة على الأدوار، وتتكامل مع عميل Damselfly لسطح المكتب لسير عمل التحرير المتزامن مع الكمبيوتر المحمول.