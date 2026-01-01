انشر AnonUpload بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة لمشاركة الملفات المجهولة التي تضع الخصوصية أولاً، بدون قاعدة بيانات، أو حسابات، أو الحاجة إلى تتبع.
اختر باقة VPS المناسبة لـ AnonUpload
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام AnonUpload
AnonUpload هو تطبيق خفيف الوزن لمشاركة الملفات مبني بلغة PHP، يرتكز على مبدأ واحد: مشاركة الملفات دون ترك أثر. لا يتطلب قاعدة بيانات، ولا حسابات مستخدمين، ولا يخزن أي بيانات وصفية (metadata) يمكن أن تحدد هوية من قام برفع أو تنزيل ملف. لا يتم عرض أسماء الملفات المباشرة علنًا أبدًا، وتمنع ميزة تأخير التنزيل الاختيارية الاستخلاص الآلي قبل أن تصل الملفات إلى مستلميها المقصودين.
استضافة AnonUpload ذاتيًا تعني أن ملفاتك لا تمر أبدًا عبر بنية تحتية لجهات خارجية قد تكون خاضعة لطلبات المراقبة أو أوامر الاحتفاظ بالبيانات. أنت تتحكم في أنواع الملفات المقبولة، وحجم الملفات التي يمكن رفعها، ومن يمكنه الوصول إلى واجهة المسؤول — كل ذلك دون الاعتماد على أي خدمة تجارية لمشاركة الملفات المجهولة التي قد تسجل النشاط على الرغم من ادعاءات الخصوصية.
الميزات الرئيسية لـ AnonUpload
لا تتطلب قاعدة بيانات
يتم تخزين الملفات مباشرة على نظام الملفات بدون إعداد أو صيانة لقاعدة بيانات، مما يبسط عملية النشر ويزيل مصدرًا شائعًا لتسرب البيانات.
أسماء الملفات المخفية
لا يتم عرض أسماء الملفات الأصلية علنًا أبدًا، لذلك لا يمكن للمُنزِّلين استنتاج المحتوى أو المصدر أو هوية المُحمِّل من عنوان URL أو قائمة الدليل.
تأخير التحميل
قم بتعيين فترة انتظار قبل أن تصبح الملفات قابلة للتنزيل، لمنع برامج التجميع الآلية من جمع التحميلات قبل وصولها إلى المستلمين المقصودين.
أنواع الملفات القابلة للتكوين
حدد قائمة بيضاء دقيقة لامتدادات الملفات المقبولة واضبط حدود أقصى حجم للتحميل تصل إلى 10 جيجابايت لتلبية احتياجات المشاركة الخاصة بك.
واجهة المسؤول
إدارة عمليات الرفع، ومراقبة استخدام مساحة التخزين، وتعديل إعدادات التطبيق عبر لوحة تحكم إدارية مدمجة دون الحاجة للتعامل مع سطر أوامر الخادم.
لماذا تشغّل AnonUpload على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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