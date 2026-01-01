AnonUpload هو تطبيق خفيف الوزن لمشاركة الملفات مبني بلغة PHP، يرتكز على مبدأ واحد: مشاركة الملفات دون ترك أثر. لا يتطلب قاعدة بيانات، ولا حسابات مستخدمين، ولا يخزن أي بيانات وصفية (metadata) يمكن أن تحدد هوية من قام برفع أو تنزيل ملف. لا يتم عرض أسماء الملفات المباشرة علنًا أبدًا، وتمنع ميزة تأخير التنزيل الاختيارية الاستخلاص الآلي قبل أن تصل الملفات إلى مستلميها المقصودين.

استضافة AnonUpload ذاتيًا تعني أن ملفاتك لا تمر أبدًا عبر بنية تحتية لجهات خارجية قد تكون خاضعة لطلبات المراقبة أو أوامر الاحتفاظ بالبيانات. أنت تتحكم في أنواع الملفات المقبولة، وحجم الملفات التي يمكن رفعها، ومن يمكنه الوصول إلى واجهة المسؤول — كل ذلك دون الاعتماد على أي خدمة تجارية لمشاركة الملفات المجهولة التي قد تسجل النشاط على الرغم من ادعاءات الخصوصية.