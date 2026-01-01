Backrest هو واجهة ويب مستضافة ذاتيًا لـ restic، برنامج النسخ الاحتياطي السريع والآمن. يجمع بين ميزات restic القوية لإلغاء التكرار والتشفير في واجهة مستخدم نظيفة قائمة على المتصفح، مما يتيح لك إنشاء خطط نسخ احتياطي، وجدولتها باستخدام cron، واستعادة الملفات الفردية دون الحاجة إلى لمس سطر الأوامر على الإطلاق.

نظرًا لأن Backrest يخزن اللقطات عبر restic، يتم تشفير النسخ الاحتياطية في وضع السكون وتدعم عشرات الواجهات الخلفية للتخزين — القرص المحلي، تخزين الكائنات المتوافق مع S3، Backblaze B2، Google Cloud Storage، Azure، SFTP، والمزيد. استضافة Backrest ذاتيًا تحافظ على تكوين النسخ الاحتياطي وبيانات الاعتماد الخاصة بك تحت سيطرتك الكاملة، بدون رسوم اشتراك أو قيود على البائع.