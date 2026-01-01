نشر Backrest بنقرة واحدة.
واجهة مستخدم قائمة على الويب لـ restic تجعل النسخ الاحتياطية المجدولة والتصفح والاستعادة متاحة من أي متصفح.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Backrest
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Backrest
Backrest هو واجهة ويب مستضافة ذاتيًا لـ restic، برنامج النسخ الاحتياطي السريع والآمن. يجمع بين ميزات restic القوية لإلغاء التكرار والتشفير في واجهة مستخدم نظيفة قائمة على المتصفح، مما يتيح لك إنشاء خطط نسخ احتياطي، وجدولتها باستخدام cron، واستعادة الملفات الفردية دون الحاجة إلى لمس سطر الأوامر على الإطلاق.
نظرًا لأن Backrest يخزن اللقطات عبر restic، يتم تشفير النسخ الاحتياطية في وضع السكون وتدعم عشرات الواجهات الخلفية للتخزين — القرص المحلي، تخزين الكائنات المتوافق مع S3، Backblaze B2، Google Cloud Storage، Azure، SFTP، والمزيد. استضافة Backrest ذاتيًا تحافظ على تكوين النسخ الاحتياطي وبيانات الاعتماد الخاصة بك تحت سيطرتك الكاملة، بدون رسوم اشتراك أو قيود على البائع.
الميزات الرئيسية لـ Backrest
خطط النسخ الاحتياطي المجدولة
تحديد جداول زمنية تعتمد على Cron لكل مستودع بحيث يتم تشغيل النسخ الاحتياطية تلقائيًا دون تدخل يدوي.
الاستعادة عبر المتصفح
تصفح محتويات اللقطة واستعد الملفات أو الدلائل الفردية مباشرة من واجهة المستخدم للويب.
تخزين متعدد الواجهات الخلفية
تخزين النسخ الاحتياطية على القرص المحلي، S3، Backblaze B2، Google Cloud Storage، Azure Blob، SFTP، والمزيد عبر الواجهات الخلفية الأصلية لـ restic.
التشفير الشامل
يتم تشفير جميع اللقطات بواسطة restic قبل مغادرة المضيف، مما يضمن بقاء البيانات خاصة على أي واجهة تخزين خلفية.
إلغاء التكرار والضغط
تجزئة Restic المحددة بالمحتوى تزيل تكرار البيانات عبر اللقطات، مما يقلل بشكل كبير من استخدام التخزين بمرور الوقت.
لماذا تشغّل Backrest على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
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