خصم يصل إلى 69% على ArchiveBox

نشر ArchiveBox بنقرة واحدة.

منصة أرشفة إنترنت مستضافة ذاتيًا لحفظ صفحات الويب ومقاطع الفيديو والمستندات بتنسيقات متعددة للوصول الدائم.

قم بتشغيل تطبيقك على الفور
نسخ احتياطي أسبوعي وتلقائي مجاناً
خادم افتراضي خاص مُدار بالذكاء الاصطناعي
MAD 82.99 /الشهر
اختر باقتك
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر ArchiveBox بنقرة واحدة.

اختر باقة VPS المناسبة لـ ArchiveBox

الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
MAD 217.99
MAD 82.99 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل MAD 1,991.76 (السعر العادي MAD 5,231.76). يتم التجديد بسعر MAD 124.99/الشهر.
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD 362.99
MAD 113.99 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل MAD 2,735.76 (السعر العادي MAD 8,711.76). يتم التجديد بسعر MAD 248.99/الشهر.
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD 641.99
MAD 227.99 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل MAD 5,471.76 (السعر العادي MAD 15,407.76). يتم التجديد بسعر MAD 455.99/الشهر.
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
MAD 217.99
MAD 82.99 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل MAD 1,991.76 (السعر العادي MAD 5,231.76). يتم التجديد بسعر MAD 124.99/الشهر.
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD 362.99
MAD 113.99 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل MAD 2,735.76 (السعر العادي MAD 8,711.76). يتم التجديد بسعر MAD 248.99/الشهر.
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD 641.99
MAD 227.99 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل MAD 5,471.76 (السعر العادي MAD 15,407.76). يتم التجديد بسعر MAD 455.99/الشهر.
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام ArchiveBox

ArchiveBox هو منصة أرشفة الويب الرائدة مفتوحة المصدر ذاتية الاستضافة، التي تلتقط مواقع الويب بتنسيقات HTML و PDF ولقطات الشاشة وملفات WARC والوسائط المستخرجة لضمان بقاء المحتوى متاحًا بعد فترة طويلة من اختفاء المصادر الأصلية. مع أكثر من 18,000 نجمة على GitHub وتطوير نشط منذ عام 2017، فإنه يوفر بديلاً موثوقًا للاعتماد على أرشيف الإنترنت للمحتوى الذي يهم عملك.

تمنحك استضافة ArchiveBox ذاتيًا سيادة كاملة على البيانات المؤرشفة — وهو أمر بالغ الأهمية لسير العمل القانوني والامتثال والصحافة حيث تهم سلسلة الحفظ. أنت تتحكم في سياسات الاحتفاظ واستراتيجيات النسخ الاحتياطي وأذونات الوصول، بينما يجعل محرك البحث المتكامل Sonic بالنص الكامل العثور على المحتوى عبر الأرشيفات الكبيرة سريعًا ودقيقًا.

ابدأ الآن
ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ ArchiveBox

أرشفة متعددة التنسيقات

التقط كل صفحة في وقت واحد بتنسيقات HTML و PDF ولقطة شاشة و WARC والوسائط المستخرجة، بحيث يتم حفظ المحتوى بتنسيقات مستقلة متعددة حتى لو أصبح أحدها غير قابل للقراءة في المستقبل.

البحث بالنص الكامل

ابحث عن أي كلمة أو عبارة عبر أرشيفك بالكامل على الفور باستخدام محرك بحث Sonic المدمج، دون تصفح المجلدات يدويًا أو الاعتماد على مطابقة أسماء الملفات غير الدقيقة.

الجدولة الآلية

قم بإعداد أرشفة يومية لموجزات RSS وقوائم الإشارات المرجعية ومجموعات عناوين URL بحيث يتم حفظ المحتوى المهم تلقائيًا دون الحاجة إلى تشغيل يدوي لكل عنصر جديد.

دعم شامل للاستيراد

استورد مباشرة من إشارات المتصفح المرجعية، وPocket، وPinboard، وInstapaper، وخدمات أخرى، مما يسهل ترحيل قائمة قراءة موجودة إلى أرشيفك الدائم.

عرض جافاسكريبت

أرشفة الصفحات المعروضة ديناميكيًا وتطبيقات الصفحة الواحدة باستخدام بيئة متصفح NoVNC المضمنة، لالتقاط المحتوى الذي تفوته أدوات جلب HTML البسيطة تمامًا.

لماذا تشغّل ArchiveBox على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

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ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا

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