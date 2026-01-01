نشر ArchiveBox بنقرة واحدة.
منصة أرشفة إنترنت مستضافة ذاتيًا لحفظ صفحات الويب ومقاطع الفيديو والمستندات بتنسيقات متعددة للوصول الدائم.
اختر باقة VPS المناسبة لـ ArchiveBox
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام ArchiveBox
ArchiveBox هو منصة أرشفة الويب الرائدة مفتوحة المصدر ذاتية الاستضافة، التي تلتقط مواقع الويب بتنسيقات HTML و PDF ولقطات الشاشة وملفات WARC والوسائط المستخرجة لضمان بقاء المحتوى متاحًا بعد فترة طويلة من اختفاء المصادر الأصلية. مع أكثر من 18,000 نجمة على GitHub وتطوير نشط منذ عام 2017، فإنه يوفر بديلاً موثوقًا للاعتماد على أرشيف الإنترنت للمحتوى الذي يهم عملك.
تمنحك استضافة ArchiveBox ذاتيًا سيادة كاملة على البيانات المؤرشفة — وهو أمر بالغ الأهمية لسير العمل القانوني والامتثال والصحافة حيث تهم سلسلة الحفظ. أنت تتحكم في سياسات الاحتفاظ واستراتيجيات النسخ الاحتياطي وأذونات الوصول، بينما يجعل محرك البحث المتكامل Sonic بالنص الكامل العثور على المحتوى عبر الأرشيفات الكبيرة سريعًا ودقيقًا.
الميزات الرئيسية لـ ArchiveBox
أرشفة متعددة التنسيقات
التقط كل صفحة في وقت واحد بتنسيقات HTML و PDF ولقطة شاشة و WARC والوسائط المستخرجة، بحيث يتم حفظ المحتوى بتنسيقات مستقلة متعددة حتى لو أصبح أحدها غير قابل للقراءة في المستقبل.
البحث بالنص الكامل
ابحث عن أي كلمة أو عبارة عبر أرشيفك بالكامل على الفور باستخدام محرك بحث Sonic المدمج، دون تصفح المجلدات يدويًا أو الاعتماد على مطابقة أسماء الملفات غير الدقيقة.
الجدولة الآلية
قم بإعداد أرشفة يومية لموجزات RSS وقوائم الإشارات المرجعية ومجموعات عناوين URL بحيث يتم حفظ المحتوى المهم تلقائيًا دون الحاجة إلى تشغيل يدوي لكل عنصر جديد.
دعم شامل للاستيراد
استورد مباشرة من إشارات المتصفح المرجعية، وPocket، وPinboard، وInstapaper، وخدمات أخرى، مما يسهل ترحيل قائمة قراءة موجودة إلى أرشيفك الدائم.
عرض جافاسكريبت
أرشفة الصفحات المعروضة ديناميكيًا وتطبيقات الصفحة الواحدة باستخدام بيئة متصفح NoVNC المضمنة، لالتقاط المحتوى الذي تفوته أدوات جلب HTML البسيطة تمامًا.
لماذا تشغّل ArchiveBox على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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