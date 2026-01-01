نشر AList بنقرة واحدة.
خادم WebDAV وقائمة ملفات ذاتي الاستضافة يوحد عشرات من موفري التخزين السحابي خلف واجهة ويب واحدة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ AList
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام AList
AList هو برنامج قائمة ملفات مفتوح المصدر يجمع بين التخزين المحلي ومحركات الأقراص السحابية تحت واجهة ويب واحدة. يدعم أكثر من 30 واجهة تخزين خلفية - بما في ذلك OneDrive و Google Drive و S3 و FTP و SFTP و WebDAV والعديد من المزودين الإقليميين - مما يتيح لك تصفح الملفات ومعاينتها وتنزيلها من جميعها دون التبديل بين التطبيقات أو تسجيل الدخول بشكل متكرر.
استضافة AList ذاتيًا على VPS الخاص بك يحافظ على بيانات اعتماد التخزين وسياسات الوصول تحت سيطرتك بينما يعرض ملفاتك من خلال واجهة مستخدم ويب سريعة ونقطة نهاية WebDAV متوافقة تمامًا. إنها طريقة عملية لتوحيد حسابات السحابة المتفرقة ومحركات الأقراص المشتركة في بوابة خاصة واحدة.
الميزات الرئيسية لـ AList
واجهات خلفية متعددة التخزين
قم بتركيب أكثر من 30 مزودًا — القرص المحلي، ون درايف، جوجل درايف، S3، FTP، SFTP، WebDAV، والمزيد — في شجرة ملفات موحدة واحدة.
خادم WebDAV
عرض كل وحدة تخزين متصلة كنقطة نهاية WebDAV واحدة للقراءة/الكتابة يتم تثبيتها بسلاسة في أنظمة macOS و Windows وعملاء الأجهزة المحمولة.
معاينات داخل المتصفح
بث ومعاينة الصور والفيديو والصوت وملفات PDF ومستندات Office والتعليمات البرمجية دون تنزيل الملفات أولاً.
مشاركة دقيقة
أنشئ روابط مشاركة محمية بكلمة مرور مع خيار انتهاء الصلاحية بحيث يرى المستلمون الخارجيون الملفات التي تختارها فقط.
تنزيلات بلا اتصال
التكامل مع aria2 أو qBittorrent لجلب الملفات من عناوين URL والتورنت مباشرة إلى أي واجهة خلفية تخزين مثبتة.
لماذا تشغّل AList على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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