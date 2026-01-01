AList هو برنامج قائمة ملفات مفتوح المصدر يجمع بين التخزين المحلي ومحركات الأقراص السحابية تحت واجهة ويب واحدة. يدعم أكثر من 30 واجهة تخزين خلفية - بما في ذلك OneDrive و Google Drive و S3 و FTP و SFTP و WebDAV والعديد من المزودين الإقليميين - مما يتيح لك تصفح الملفات ومعاينتها وتنزيلها من جميعها دون التبديل بين التطبيقات أو تسجيل الدخول بشكل متكرر.

استضافة AList ذاتيًا على VPS الخاص بك يحافظ على بيانات اعتماد التخزين وسياسات الوصول تحت سيطرتك بينما يعرض ملفاتك من خلال واجهة مستخدم ويب سريعة ونقطة نهاية WebDAV متوافقة تمامًا. إنها طريقة عملية لتوحيد حسابات السحابة المتفرقة ومحركات الأقراص المشتركة في بوابة خاصة واحدة.