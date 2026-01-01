يوفر WebTop بيئة سطح مكتب Linux كاملة يمكن الوصول إليها من أي متصفح عبر بث KasmVNC. تم إنشاؤه بواسطة LinuxServer.io، ويوفر بيئات سطح مكتب KDE و XFCE وغيرها مع تخزين دائم للمجلد الرئيسي، وإدارة ملفات متكاملة، وتمرير الصوت والفيديو، وأداء رسومي سلس عبر تكوين الذاكرة المشتركة.

استضافة WebTop ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يمنحك سطح مكتب بعيدًا آمنًا يمكن الوصول إليه بدون VPN أو برنامج عميل RDP. إنه مثالي لتشغيل تطبيقات Linux الرسومية من بيئات مقيدة، مما يوفر مساحة عمل متسقة للتطوير أو الإنتاجية يمكن الوصول إليها من أي جهاز باستخدام متصفح.