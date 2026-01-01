نشر WebTop بتثبيت بنقرة واحدة.
بيئة سطح مكتب لينكس كاملة في متصفحك مع جلسات مستمرة، وإدارة الملفات، ودعم الصوت/الفيديو.
اختر باقة VPS المناسبة لـ WebTop
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام WebTop
يوفر WebTop بيئة سطح مكتب Linux كاملة يمكن الوصول إليها من أي متصفح عبر بث KasmVNC. تم إنشاؤه بواسطة LinuxServer.io، ويوفر بيئات سطح مكتب KDE و XFCE وغيرها مع تخزين دائم للمجلد الرئيسي، وإدارة ملفات متكاملة، وتمرير الصوت والفيديو، وأداء رسومي سلس عبر تكوين الذاكرة المشتركة.
استضافة WebTop ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يمنحك سطح مكتب بعيدًا آمنًا يمكن الوصول إليه بدون VPN أو برنامج عميل RDP. إنه مثالي لتشغيل تطبيقات Linux الرسومية من بيئات مقيدة، مما يوفر مساحة عمل متسقة للتطوير أو الإنتاجية يمكن الوصول إليها من أي جهاز باستخدام متصفح.
الميزات الرئيسية لـ WebTop
سطح مكتب قائم على المتصفح
الوصول إلى سطح مكتب Linux كامل من أي متصفح دون الحاجة لتثبيت برامج VPN أو RDP أو برامج عميل سطح المكتب البعيد.
بيئات سطح مكتب متعددة
اختر من بين KDE و XFCE و MATE وبيئات سطح مكتب أخرى اعتمادًا على سير عملك وتفضيلات الموارد.
تخزين دائم
يستمر الدليل الرئيسي وبيانات التطبيق بين الجلسات، مما يحافظ على ملفاتك وتكويناتك سليمة عبر عمليات إعادة الاتصال.
دعم الصوت & الفيديو
يتيح تمرير الوسائط المتعددة تشغيل الصوت والفيديو ضمن بيئة سطح المكتب المعبأة في حاويات.
وصول عن بعد آمن
الوصول إلى سطح المكتب عبر HTTPS من خلال Traefik دون تعريض منافذ RDP أو VNC مباشرة إلى الإنترنت.
لماذا تشغّل WebTop على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."