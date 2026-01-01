نشر Microcks بنقرة واحدة.
منصة CNCF حاضنة لمحاكاة API واختبار العقود عبر REST و GraphQL و gRPC و AsyncAPI.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Microcks
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Microcks
Microcks هي منصة مفتوحة المصدر، سحابية أصلية لمحاكاة واختبار واجهات برمجة التطبيقات (APIs) عبر كل بروتوكول رئيسي — REST/OpenAPI، GraphQL، gRPC، SOAP، و AsyncAPI. بدلاً من الاحتفاظ بالنماذج الأولية المكتوبة يدويًا، تقوم الفرق باستيراد عقود واجهات برمجة التطبيقات (API) الحالية الخاصة بها ويقوم Microcks تلقائيًا بإنشاء محاكاة واقعية تعكس سلوك الخدمة الحقيقي، مما يسرع عملية التطوير دون انتظار فرق الواجهة الخلفية.
كمشروع حاضن لـ CNCF، تم تصميم Microcks لتكامل CI/CD ويتناسب بشكل طبيعي مع مسارات عمل DevOps. تمنحك الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحكمًا كاملاً في بيانات اختبار واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بك، وتزيل التبعيات الخارجية لـ SaaS، وتتيح لك محاكاة الخدمات الداخلية التي لا يمكن لمنصات الاختبار السحابية الوصول إليها أبدًا.
الميزات الرئيسية لـ Microcks
محاكاة API متعدد البروتوكولات
محاكاة خدمات REST وGraphQL وgRPC وSOAP وAsyncAPI من منصة واحدة — لا توجد أدوات منفصلة مطلوبة لكل بروتوكول.
الاختبار القائم على العقود
استورد مواصفات OpenAPI أو AsyncAPI أو Postman أو gRPC وتحقق تلقائيًا من أن تطبيقاتك تتوافق مع العقود المتفق عليها في مسارات CI/CD.
توليد استجابة ديناميكية
استخدم القوالب والتعبيرات في الاستجابات الوهمية لتوليد بيانات واقعية ومتنوعة بدلاً من البيانات الثابتة، مما يحسن تغطية الاختبار.
تكامل مسار CI/CD
دعم أصلي لـ GitHub Actions و Jenkins و Tekton يتيح لك تشغيل اختبارات المطابقة تلقائيًا عند كل عملية تثبيت دون تدخل يدوي.
استيراد مجموعة Postman
أعد استخدام مجموعات Postman الموجودة لديك كتعريفات وهمية ومجموعات اختبار، مما يحمي الاستثمار الذي قام به فريقك بالفعل في توثيق واجهة برمجة التطبيقات (API).
لماذا تشغّل Microcks على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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