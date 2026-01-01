Microcks هي منصة مفتوحة المصدر، سحابية أصلية لمحاكاة واختبار واجهات برمجة التطبيقات (APIs) عبر كل بروتوكول رئيسي — REST/OpenAPI، GraphQL، gRPC، SOAP، و AsyncAPI. بدلاً من الاحتفاظ بالنماذج الأولية المكتوبة يدويًا، تقوم الفرق باستيراد عقود واجهات برمجة التطبيقات (API) الحالية الخاصة بها ويقوم Microcks تلقائيًا بإنشاء محاكاة واقعية تعكس سلوك الخدمة الحقيقي، مما يسرع عملية التطوير دون انتظار فرق الواجهة الخلفية.

كمشروع حاضن لـ CNCF، تم تصميم Microcks لتكامل CI/CD ويتناسب بشكل طبيعي مع مسارات عمل DevOps. تمنحك الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحكمًا كاملاً في بيانات اختبار واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بك، وتزيل التبعيات الخارجية لـ SaaS، وتتيح لك محاكاة الخدمات الداخلية التي لا يمكن لمنصات الاختبار السحابية الوصول إليها أبدًا.