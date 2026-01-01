انشر Qdrant بتثبيت بنقرة واحدة.
قاعدة بيانات متجهات مفتوحة المصدر وعالية الأداء للبحث الدلالي، والتوصيات، والتطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Qdrant
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Qdrant
Qdrant هو محرك بحث مفتوح المصدر لتشابه المتجهات من الدرجة الإنتاجية، مصمم خصيصًا لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. يقوم بتخزين المتجهات عالية الأبعاد جنبًا إلى جنب مع بيانات الحمولة الوصفية الغنية ويخدم استعلامات أقرب الجيران في أقل من مللي ثانية باستخدام فهرسة HNSW، ومقاييس مسافة متعددة، وتصفية متقدمة — وكل ذلك يمكن الوصول إليه من خلال واجهات برمجة تطبيقات REST و gRPC.
يمنحك استضافة Qdrant ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) تحكمًا كاملاً في تخصيص الذاكرة، وتكوين الفهرسة، وموقع البيانات دون قيود التسعير لكل استعلام أو حدود الاتصال لخدمات قواعد بيانات المتجهات المدارة، مما يجعله مثاليًا للشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي والفرق التي تقوم بتوسيع نطاق البحث الدلالي أو مسارات RAG.
الميزات الرئيسية لـ Qdrant
بحث دون الميلي ثانية
توفر فهرسة HNSW استعلامات أقرب جار شبه فورية عبر ملايين المتجهات، مما يحافظ على استجابة تطبيقات الذكاء الاصطناعي بأي حجم.
تصفية الحمولة
تصفية نتائج البحث حسب أي حقول بيانات وصفية وقت الاستعلام، بدمج تشابه المتجهات مع الشروط المنظمة في طلب واحد.
مقاييس مسافة متعددة
اختر مسافة جيب التمام، أو الإقليدية، أو حاصل الضرب النقطي لمطابقة نموذج التضمين الذي يستخدمه تطبيقك دون إعادة فهرسة البيانات.
REST و gRPC APIs
ادمج Qdrant في أي لغة أو إطار عمل باستخدام واجهة OpenAPI REST أو واجهة برمجة تطبيقات gRPC عالية الإنتاجية لأعباء العمل الحساسة للكمون.
دعم التكميم
تقلل التقمية القياسية والمنتجية البصمة الذاكرية بشكل كبير، مما يسمح لك بفهرسة مجموعات بيانات أكبر على نفس العتاد دون فقدان الجودة.
لماذا تشغّل Qdrant على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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