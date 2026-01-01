Qdrant هو محرك بحث مفتوح المصدر لتشابه المتجهات من الدرجة الإنتاجية، مصمم خصيصًا لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. يقوم بتخزين المتجهات عالية الأبعاد جنبًا إلى جنب مع بيانات الحمولة الوصفية الغنية ويخدم استعلامات أقرب الجيران في أقل من مللي ثانية باستخدام فهرسة HNSW، ومقاييس مسافة متعددة، وتصفية متقدمة — وكل ذلك يمكن الوصول إليه من خلال واجهات برمجة تطبيقات REST و gRPC.

يمنحك استضافة Qdrant ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) تحكمًا كاملاً في تخصيص الذاكرة، وتكوين الفهرسة، وموقع البيانات دون قيود التسعير لكل استعلام أو حدود الاتصال لخدمات قواعد بيانات المتجهات المدارة، مما يجعله مثاليًا للشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي والفرق التي تقوم بتوسيع نطاق البحث الدلالي أو مسارات RAG.