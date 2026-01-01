خصم يصل إلى 69% على Casibase

انشر Casibase بتثبيت بنقرة واحدة.

قاعدة معرفة للذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر ومنصة دردشة مدعومة بنماذج اللغة الكبيرة (LLM) لبناء مساعدين متخصصين في مجالات محددة.

قم بتشغيل تطبيقك على الفور
نسخ احتياطي أسبوعي وتلقائي مجاناً
خادم افتراضي خاص مُدار بالذكاء الاصطناعي
MAD 62.99 /الشهر
اختر باقتك
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
انشر Casibase بتثبيت بنقرة واحدة.

اختر باقة VPS المناسبة لـ Casibase

خصم 63%
KVM 1
MAD 170.99
MAD 62.99 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD 103.99/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
MAD 217.99
MAD 82.99 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD 124.99/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD 362.99
MAD 113.99 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD 248.99/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD 641.99
MAD 227.99 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD 455.99/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 63%
KVM 1
MAD 170.99
MAD 62.99 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD 103.99/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
MAD 217.99
MAD 82.99 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD 124.99/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD 362.99
MAD 113.99 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD 248.99/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD 641.99
MAD 227.99 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD 455.99/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام Casibase

Casibase هي منصة مفتوحة المصدر لإدارة المعرفة وروبوت الدردشة المدعم بالذكاء الاصطناعي تتيح للمؤسسات بناء مساعدين خاصين بالمجال مدعومين ببيانات المؤسسة الحقيقية. تجمع بين استيعاب المستندات القائم على التضمين مع دعم لعدة نماذج لغوية كبيرة — بما في ذلك ChatGPT وClaude وLlama 3 وDeepSeek — حتى تتمكن الفرق من الاستعلام عن قاعدة معارفها الخاصة من خلال واجهة دردشة باللغة الطبيعية دون إرسال المستندات الخام إلى خدمات طرف ثالث.

استضافة Casibase ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على المستندات الخاصة وسجل المحادثات ومفاتيح API للنماذج بالكامل على البنية التحتية التي تتحكم بها. يأتي المكدس مع MySQL للاستمرارية ويتكامل مع Casdoor للمصادقة على مستوى المؤسسات بما في ذلك GitHub وGoogle وموفري OAuth المخصصين.

ابدأ الآن
ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ Casibase

دعم LLM متعدد النماذج

اتصل بنماذج ChatGPT وClaude وLlama 3 وDeepSeek R1 وHuggingFace حتى تتمكن من التبديل بين المزودين أو مقارنتهم دون الحاجة إلى إعادة استيعاب قاعدة معارفك.

الاسترجاع القائم على التضمين

يتم تقسيم المستندات وتضمينها وقت الاستيعاب، مما يتيح البحث الدلالي الذي يعرض المقاطع ذات الصلة بالسياق بدلاً من مطابقة الكلمات الرئيسية.

مصادقة المؤسسة

يوفر تكامل Casdoor تسجيل دخول موحدًا مع GitHub و Google وموفري OAuth للمؤسسات، مع ضوابط أذونات دقيقة عبر مخازن المعرفة.

واجهة متعددة اللغات

تأتي واجهة المستخدم للويب مع دعم لـ 12 لغة، مما يجعلها متاحة للفرق الموزعة عالميًا دون الحاجة إلى عمل توطين إضافي.

الوصول عن بعد إلى الأصول

يتيح لك الدعم المدمج لبروتوكولات RDP وVNC وSSH إرفاق البنية التحتية البعيدة كأصول معرفية جنبًا إلى جنب مع المستندات وسجل الدردشة.

لماذا تشغّل Casibase على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

موقع الخادم الموصى به:

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اختر موقع خادم قريب من جمهورك لتعزيز سرعة التحميل. لدينا مراكز بيانات في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية.
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ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا

اشترك براحة بال تامة مع ضمان إعادة الأموال خلال 30 يوماً. لمعرفة الشروط، يُرجى مراجعة سياسة الاسترداد لدينا.

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