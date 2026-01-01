انشر Casibase بتثبيت بنقرة واحدة.
قاعدة معرفة للذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر ومنصة دردشة مدعومة بنماذج اللغة الكبيرة (LLM) لبناء مساعدين متخصصين في مجالات محددة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Casibase
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Casibase
Casibase هي منصة مفتوحة المصدر لإدارة المعرفة وروبوت الدردشة المدعم بالذكاء الاصطناعي تتيح للمؤسسات بناء مساعدين خاصين بالمجال مدعومين ببيانات المؤسسة الحقيقية. تجمع بين استيعاب المستندات القائم على التضمين مع دعم لعدة نماذج لغوية كبيرة — بما في ذلك ChatGPT وClaude وLlama 3 وDeepSeek — حتى تتمكن الفرق من الاستعلام عن قاعدة معارفها الخاصة من خلال واجهة دردشة باللغة الطبيعية دون إرسال المستندات الخام إلى خدمات طرف ثالث.
استضافة Casibase ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على المستندات الخاصة وسجل المحادثات ومفاتيح API للنماذج بالكامل على البنية التحتية التي تتحكم بها. يأتي المكدس مع MySQL للاستمرارية ويتكامل مع Casdoor للمصادقة على مستوى المؤسسات بما في ذلك GitHub وGoogle وموفري OAuth المخصصين.
الميزات الرئيسية لـ Casibase
دعم LLM متعدد النماذج
اتصل بنماذج ChatGPT وClaude وLlama 3 وDeepSeek R1 وHuggingFace حتى تتمكن من التبديل بين المزودين أو مقارنتهم دون الحاجة إلى إعادة استيعاب قاعدة معارفك.
الاسترجاع القائم على التضمين
يتم تقسيم المستندات وتضمينها وقت الاستيعاب، مما يتيح البحث الدلالي الذي يعرض المقاطع ذات الصلة بالسياق بدلاً من مطابقة الكلمات الرئيسية.
مصادقة المؤسسة
يوفر تكامل Casdoor تسجيل دخول موحدًا مع GitHub و Google وموفري OAuth للمؤسسات، مع ضوابط أذونات دقيقة عبر مخازن المعرفة.
واجهة متعددة اللغات
تأتي واجهة المستخدم للويب مع دعم لـ 12 لغة، مما يجعلها متاحة للفرق الموزعة عالميًا دون الحاجة إلى عمل توطين إضافي.
الوصول عن بعد إلى الأصول
يتيح لك الدعم المدمج لبروتوكولات RDP وVNC وSSH إرفاق البنية التحتية البعيدة كأصول معرفية جنبًا إلى جنب مع المستندات وسجل الدردشة.
لماذا تشغّل Casibase على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."