Casibase هي منصة مفتوحة المصدر لإدارة المعرفة وروبوت الدردشة المدعم بالذكاء الاصطناعي تتيح للمؤسسات بناء مساعدين خاصين بالمجال مدعومين ببيانات المؤسسة الحقيقية. تجمع بين استيعاب المستندات القائم على التضمين مع دعم لعدة نماذج لغوية كبيرة — بما في ذلك ChatGPT وClaude وLlama 3 وDeepSeek — حتى تتمكن الفرق من الاستعلام عن قاعدة معارفها الخاصة من خلال واجهة دردشة باللغة الطبيعية دون إرسال المستندات الخام إلى خدمات طرف ثالث.

استضافة Casibase ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على المستندات الخاصة وسجل المحادثات ومفاتيح API للنماذج بالكامل على البنية التحتية التي تتحكم بها. يأتي المكدس مع MySQL للاستمرارية ويتكامل مع Casdoor للمصادقة على مستوى المؤسسات بما في ذلك GitHub وGoogle وموفري OAuth المخصصين.