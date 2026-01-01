انشر bknd بنقرة واحدة.
بديل خفيف الوزن لـ Firebase يجمع قاعدة البيانات، والمصادقة، والوسائط، وواجهة المستخدم الإدارية في واجهة خلفية واحدة مستضافة ذاتيًا.
اختر باقة VPS المناسبة لـ bknd
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام bknd
bknd هو نظام خلفي مفتوح المصدر يجمع نمذجة البيانات، والمصادقة، ومعالجة الوسائط، وأساسيات سير العمل في خدمة واحدة خفيفة الوزن مع واجهة مستخدم إدارية متكاملة. مبني على معايير الويب بدلاً من وقت تشغيل واحد، يعمل في أي مكان من Node و Bun إلى Cloudflare Workers و Vercel و Deno Deploy، مع وصول قائم على المحول إلى SQLite أو LibSQL أو Postgres دون فرض تجريدات فوق مشغل قاعدة البيانات الخاص بك.
استضافة bknd ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يستبدل منصات BaaS المقيدة بالبائعين مثل Firebase أو Supabase بخلفية محمولة تمتلكها بالكامل. لا توجد رسوم لكل طلب، ولا قيود على الصفوف، ولا تسعير مفاجئ مع نمو مشروعك من النموذج الأولي إلى الإنتاج.
الميزات الرئيسية لـ bknd
نمذجة البيانات المرئية
تحديد الكيانات والحقول والعلاقات عبر واجهة المستخدم الإدارية والحصول على نقاط نهاية REST فورية بالإضافة إلى حزمة تطوير برامج (SDK) من نوع TypeScript لكل مجموعة.
المصادقة المدمجة
تسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني وكلمة المرور، ورموز JWT، والأدوار، والصلاحيات متوفرة بشكل افتراضي، لتحل محل خدمات الهوية التابعة لجهات خارجية لمعظم التطبيقات.
معالجة الميديا المتكاملة
قم بتحميل الملفات وتخزينها وتقديمها محليًا أو عبر مزودي خدمة متوافقين مع S3 مثل R2 و Tigris و Minio دون الحاجة إلى إضافة مكدس تخزين منفصل.
أتمتة سير العمل
أنشئ تدفقات متعددة الخطوات تتفاعل مع تغييرات البيانات، وجدولة المهام، واستدعاء واجهات برمجة التطبيقات الخارجية مباشرة من نفس الواجهة الخلفية التي تشغل تطبيقك.
محولات الإطار
تتيح لك المحولات الخاصة بـ Next.js و React Router و Astro و Vite و AWS Lambda والمزيد تضمين نفس مثيل bknd داخل مشروع واجهة أمامية موجود.
لماذا تشغّل bknd على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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