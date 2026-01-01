انشر Corteza بنقرة واحدة.
منصة مفتوحة المصدر ذات ترميز منخفض لبناء تطبيقات أعمال مخصصة، وأنظمة إدارة علاقات العملاء، وسير العمل الآلية.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Corteza
Corteza هي منصة مفتوحة المصدر منخفضة التعليمات البرمجية تتيح للفرق بناء تطبيقات أعمال مخصصة، وخطوط أنابيب CRM، وأتمتة العمليات دون الحاجة إلى معرفة برمجية عميقة. يتيح لها منشئ التطبيقات بالسحب والإفلات، وإدارة السجلات المرنة، ومحرك سير العمل المدمج، للشركات نمذجة أي عملية تجارية — من تتبع العملاء المحتملين إلى سير عمل الامتثال — ونشرها دون كتابة خدمة خلفية واحدة من الصفر.
استضافة Corteza ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص يضع بيانات عملك بالكامل تحت سيطرتك. تدعم المنصة LDAP وSAML وOAuth2 للمصادقة على مستوى المؤسسات، والتحكم الدقيق في الوصول المستند إلى الأدوار، وسطح API من نوع REST/gRPC الذي يتكامل مع الأدوات الموجودة. توفر PostgreSQL تخزينًا موثوقًا وقابلاً للتوسع لجميع السجلات وسجلات الأتمتة.
الميزات الرئيسية لـ Corteza
مُنشئ التطبيقات المرئي
تصميم نماذج البيانات، والنماذج، وعروض السجلات من خلال واجهة سحب وإفلات قائمة على المتصفح دون الحاجة لكتابة كود الواجهة الخلفية.
CRM مدمج
تقدم Corteza وحدة CRM جاهزة للاستخدام لإدارة جهات الاتصال والعملاء المحتملين والحسابات وخطوط أنابيب المبيعات مباشرةً.
أتمتة سير العمل
أنشئ مسارات عمل مؤتمتة متعددة الخطوات يتم تشغيلها بتغييرات السجلات أو الجداول الزمنية أو خطافات الويب الخارجية للتخلص من المهام اليدوية.
مصادقة المؤسسة
يتكامل مع موفري LDAP و SAML و OAuth2 حتى تتمكن الفرق من تسجيل الدخول باستخدام أنظمة الهوية المؤسسية الحالية.
التحكم الدقيق في الوصول
حدد أذونات لكل مورد ولكل عملية لكل دور، لضمان بقاء البيانات الحساسة وإجراءات المسؤول مقيدة بشكل صحيح.
بوابة التكامل
كشف نقاط نهاية API مخصصة والاتصال بالخدمات الخارجية عبر بوابة التكامل المدمجة بدون برمجيات وسيطة من طرف ثالث.
لماذا تشغّل Corteza على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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