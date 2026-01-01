Corteza هي منصة مفتوحة المصدر منخفضة التعليمات البرمجية تتيح للفرق بناء تطبيقات أعمال مخصصة، وخطوط أنابيب CRM، وأتمتة العمليات دون الحاجة إلى معرفة برمجية عميقة. يتيح لها منشئ التطبيقات بالسحب والإفلات، وإدارة السجلات المرنة، ومحرك سير العمل المدمج، للشركات نمذجة أي عملية تجارية — من تتبع العملاء المحتملين إلى سير عمل الامتثال — ونشرها دون كتابة خدمة خلفية واحدة من الصفر.

استضافة Corteza ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص يضع بيانات عملك بالكامل تحت سيطرتك. تدعم المنصة LDAP وSAML وOAuth2 للمصادقة على مستوى المؤسسات، والتحكم الدقيق في الوصول المستند إلى الأدوار، وسطح API من نوع REST/gRPC الذي يتكامل مع الأدوات الموجودة. توفر PostgreSQL تخزينًا موثوقًا وقابلاً للتوسع لجميع السجلات وسجلات الأتمتة.