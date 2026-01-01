خصم يصل إلى 69% على Gokapi

انشر Gokapi بنقرة واحدة.

خادم مشاركة ملفات خفيف الوزن ومستضاف ذاتيًا مع روابط تنتهي صلاحيتها، وحماية بكلمة مرور، وواجهة خلفية S3 اختيارية.

قم بتشغيل تطبيقك على الفور
نسخ احتياطي أسبوعي وتلقائي مجاناً
خادم افتراضي خاص مُدار بالذكاء الاصطناعي
MAD62.99/الشهر
اختر باقتك
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
انشر Gokapi بنقرة واحدة.

اختر باقة VPS المناسبة لـ Gokapi

خصم 63%
KVM 1
MAD170.99
MAD62.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦103.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
MAD217.99
MAD80.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦124.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD362.99
MAD113.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦248.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD641.99
MAD227.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦455.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 63%
KVM 1
MAD170.99
MAD62.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦103.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
MAD217.99
MAD80.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦124.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD362.99
MAD113.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦248.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD641.99
MAD227.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦455.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام Gokapi

Gokapi هو خادم مشاركة ملفات مفتوح المصدر ومستضاف ذاتيًا مصمم على غرار Firefox Send الذي توقف الآن. يتيح لك تحميل الملفات عبر واجهة مستخدم ويب وتوزيع روابط تنزيل قصيرة ومنتهية الصلاحية — مثالي للمشاركة لمرة واحدة حيث لا يمتلك المستلم حسابًا على منصتك. يمكن أن يكون التخزين قرصًا محليًا أو أي حاوية متوافقة مع S3، ويدعم كل رابط انتهاء صلاحية قابل للتكوين، وحدود تنزيل، وكلمات مرور اختيارية.

استضافة Gokapi ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على المحتوى المشترك وسجلات وصول المستلمين داخل البنية التحتية الخاصة بك بدلاً من خدمة تحميل SaaS. يحافظ الثنائي Go الفردي على بصمة صغيرة جدًا، وعلى عكس منصات مشاركة الملفات العامة، لا توجد قنوات إساءة استخدام معلنة — فقط الأشخاص الذين ترسل إليهم رابطًا يمكنهم رؤية ما قمت بتحميله.

ابدأ الآن
ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ Gokapi

روابط مشاركة تنتهي صلاحيتها

يحصل كل ملف تم تحميله على رابط قصير مع انتهاء صلاحية قابل للتكوين حسب الوقت أو عدد التنزيلات، بحيث تتوقف الروابط عن العمل بعد أن يقوم المستلم بجلبها.

روابط محمية بكلمة مرور

يمكنك اختياريًا تقييد التنزيلات بكلمة مرور خاصة بكل رابط، بحيث لا يمكن فتح عناوين URL المسربة حتى بدون السر.

تخزين محلي أو S3

تخزين الملفات على وحدة التخزين المحلية أو توجيه Gokapi إلى أي حاوية متوافقة مع S3 (AWS، Backblaze، MinIO) لتخزين مرن ودائم.

التشفير الشامل

التشفير الاختياري من جانب العميل يضمن أن الخادم لا يرى أبدًا النص العادي للملفات المحملة التي تتم مشاركتها عبر روابط مشفرة من طرف إلى طرف تستخدم لمرة واحدة.

حسابات متعددة المستخدمين

أنشئ حسابات مستخدمين منفصلة حتى يتمكن العديد من الموظفين أو أفراد العائلة من مشاركة نسخة واحدة مع سجلات تحميل معزولة.

API و CLI

التحميل برمجيًا عبر REST API أو CLI الرسمية لشحن مخرجات البناء وحزم السجلات ومخرجات الأتمتة.

لماذا تشغّل Gokapi على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

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