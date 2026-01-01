انشر Gokapi بنقرة واحدة.
خادم مشاركة ملفات خفيف الوزن ومستضاف ذاتيًا مع روابط تنتهي صلاحيتها، وحماية بكلمة مرور، وواجهة خلفية S3 اختيارية.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Gokapi
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Gokapi
Gokapi هو خادم مشاركة ملفات مفتوح المصدر ومستضاف ذاتيًا مصمم على غرار Firefox Send الذي توقف الآن. يتيح لك تحميل الملفات عبر واجهة مستخدم ويب وتوزيع روابط تنزيل قصيرة ومنتهية الصلاحية — مثالي للمشاركة لمرة واحدة حيث لا يمتلك المستلم حسابًا على منصتك. يمكن أن يكون التخزين قرصًا محليًا أو أي حاوية متوافقة مع S3، ويدعم كل رابط انتهاء صلاحية قابل للتكوين، وحدود تنزيل، وكلمات مرور اختيارية.
استضافة Gokapi ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على المحتوى المشترك وسجلات وصول المستلمين داخل البنية التحتية الخاصة بك بدلاً من خدمة تحميل SaaS. يحافظ الثنائي Go الفردي على بصمة صغيرة جدًا، وعلى عكس منصات مشاركة الملفات العامة، لا توجد قنوات إساءة استخدام معلنة — فقط الأشخاص الذين ترسل إليهم رابطًا يمكنهم رؤية ما قمت بتحميله.
الميزات الرئيسية لـ Gokapi
روابط مشاركة تنتهي صلاحيتها
يحصل كل ملف تم تحميله على رابط قصير مع انتهاء صلاحية قابل للتكوين حسب الوقت أو عدد التنزيلات، بحيث تتوقف الروابط عن العمل بعد أن يقوم المستلم بجلبها.
روابط محمية بكلمة مرور
يمكنك اختياريًا تقييد التنزيلات بكلمة مرور خاصة بكل رابط، بحيث لا يمكن فتح عناوين URL المسربة حتى بدون السر.
تخزين محلي أو S3
تخزين الملفات على وحدة التخزين المحلية أو توجيه Gokapi إلى أي حاوية متوافقة مع S3 (AWS، Backblaze، MinIO) لتخزين مرن ودائم.
التشفير الشامل
التشفير الاختياري من جانب العميل يضمن أن الخادم لا يرى أبدًا النص العادي للملفات المحملة التي تتم مشاركتها عبر روابط مشفرة من طرف إلى طرف تستخدم لمرة واحدة.
حسابات متعددة المستخدمين
أنشئ حسابات مستخدمين منفصلة حتى يتمكن العديد من الموظفين أو أفراد العائلة من مشاركة نسخة واحدة مع سجلات تحميل معزولة.
API و CLI
التحميل برمجيًا عبر REST API أو CLI الرسمية لشحن مخرجات البناء وحزم السجلات ومخرجات الأتمتة.
لماذا تشغّل Gokapi على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
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