MicroBin هو خدمة pastebin ومشاركة ملفات صغيرة وسريعة وكاملة الميزات مكتوبة بلغة Rust. يقوم ملف ثنائي واحد بخدمة واجهة المستخدم الويب، وتحميل الملفات، ومشاركة اللصقات (pastes)، واختصار الروابط، ولوحة الإدارة — لا توجد قاعدة بيانات خارجية، ولا بيئة تشغيل PHP، ولا شجرة تبعيات ثقيلة. النشر الافتراضي بسيط عمدًا ليظل قابلاً للاستخدام على خادم VPS صغير جدًا، ومع ذلك يغطي حالات الاستخدام الشائعة التي يستضيف الناس pastebin لأجلها بأنفسهم.

استضافة MicroBin ذاتيًا على خادم VPS الخاص بك يحافظ على المقتطفات المشتركة، ولقطات الشاشة، والروابط القصيرة داخل بنيتك التحتية بدلاً من الخدمات العامة التي تستخرج أنماط حركة المرور أو تدرج إعلانات. يمكن حماية اللصقات بكلمة مرور، أو تعيينها للحذف بعد القراءة، أو تشفيرها من جانب العميل، أو تثبيتها إلى الأبد، وتأتي كل لصقة مع رمز QR ورابط قصير لتسليم سريع عبر الهاتف المحمول.