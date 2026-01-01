نشر MicroBin بتثبيت بنقرة واحدة.
بيستبين ومشارك ملفات خفيف الوزن، تقدر تستضيفو راسك، مخدوم بـ Rust، فيه أكواد QR، بيستات مؤقتة، ومختصر روابط مدمج.
اختر باقة VPS المناسبة لـ MicroBin
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام MicroBin
MicroBin هو خدمة pastebin ومشاركة ملفات صغيرة وسريعة وكاملة الميزات مكتوبة بلغة Rust. يقوم ملف ثنائي واحد بخدمة واجهة المستخدم الويب، وتحميل الملفات، ومشاركة اللصقات (pastes)، واختصار الروابط، ولوحة الإدارة — لا توجد قاعدة بيانات خارجية، ولا بيئة تشغيل PHP، ولا شجرة تبعيات ثقيلة. النشر الافتراضي بسيط عمدًا ليظل قابلاً للاستخدام على خادم VPS صغير جدًا، ومع ذلك يغطي حالات الاستخدام الشائعة التي يستضيف الناس pastebin لأجلها بأنفسهم.
استضافة MicroBin ذاتيًا على خادم VPS الخاص بك يحافظ على المقتطفات المشتركة، ولقطات الشاشة، والروابط القصيرة داخل بنيتك التحتية بدلاً من الخدمات العامة التي تستخرج أنماط حركة المرور أو تدرج إعلانات. يمكن حماية اللصقات بكلمة مرور، أو تعيينها للحذف بعد القراءة، أو تشفيرها من جانب العميل، أو تثبيتها إلى الأبد، وتأتي كل لصقة مع رمز QR ورابط قصير لتسليم سريع عبر الهاتف المحمول.
الميزات الرئيسية لـ MicroBin
لصق وتحميل الملفات
شارك مقتطفات نصية وارفع ملفات من أي نوع مع حدود للحجم، وتمييز تلقائي للنص البرمجي، ومعاينات مضمنة.
مختصر الروابط المدمج
حوّل الروابط الطويلة إلى عناوين URL قصيرة ذات علامة تجارية مستضافة على نطاقك الخاص دون الحاجة إلى إعداد خدمة اختصار روابط منفصلة.
لصقات انتهاء الصلاحية والحرق
اختر نوافذ انتهاء الصلاحية الافتراضية، أو دلالات الحذف بعد القراءة، أو تثبيت المحتوى إلى الأبد لتحقيق التوازن بين الاحتفاظ والخصوصية.
التشفير من جانب العميل
تشفير اختياري من جانب العميل يضمن ألا يرى الخادم النص العادي أبدًا للمقتطفات الحساسة المشتركة بعبارة مرور.
رموز QR وواجهة المستخدم الإدارية
تحصل كل لصقة على رمز QR لتسليمها عبر الهاتف المحمول، وتتيح لك لوحة الإدارة تصفح أو تعديل أو حذف أي لصقة من شاشة واحدة.
ثنائي Rust واحد
لا توجد قاعدة بيانات خارجية، لا يوجد Redis، لا توجد عمال خلفية — مجرد عملية Rust صغيرة تعمل بشكل مريح على أصغر خطط VPS.
لماذا تشغّل MicroBin على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."