انشر Technitium DNS Server بتثبيت بنقرة واحدة.
خادم DNS مفتوح المصدر مع حظر الإعلانات المدمج، وبروتوكولات DNS المشفرة، ووحدة تحكم إدارة الويب كاملة الميزات.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Technitium DNS Server
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Technitium DNS Server
خادم DNS من Technitium هو خادم DNS مفتوح المصدر بالكامل يعمل كخادم أسماء موثوق به لنطاقاتك الخاصة ومحلل تكراري لعملاء الشبكة. يدعم DNS-over-TLS و DNS-over-HTTPS و DNS-over-QUIC — مما يحمي استعلامات DNS من مراقبة مزود خدمة الإنترنت واعتراض هجمات الوسيط دون الحاجة إلى محللات تابعة لجهات خارجية.
بالإضافة إلى الحل القياسي، يتضمن Technitium حظر الإعلانات والبرامج الضارة على مستوى الشبكة عبر عناوين URL لقوائم الحظر القابلة للتكوين، والتحقق من DNSSEC وتوقيع المنطقة، وخادم DHCP مدمج، وتجميع الخوادم المتعددة، والتحكم في الوصول المستند إلى الأدوار مع المصادقة الثنائية. تمنحك الاستضافة الذاتية رؤية كاملة لكل استعلام DNS على شبكتك دون أن يرى أي مزود خارجي حركة المرور الخاصة بك.
الميزات الرئيسية لـ Technitium DNS Server
حظر الإعلانات على مستوى الشبكة
حظر الإعلانات والمتتبعات ونطاقات البرامج الضارة عبر كل جهاز على شبكتك باستخدام عناوين URL لقوائم الحظر القابلة للتكوين — لا يلزم وجود برنامج عميل على الأجهزة الفردية.
بروتوكولات DNS المشفرة
يدعم DNS-over-TLS وDNS-over-HTTPS وDNS-over-QUIC لمنع الاعتراض والحفاظ على خصوصية استعلامات DNS من مزودي خدمة الإنترنت والمتطفلين على الشبكة.
استضافة DNS موثوقة
استضف مناطق DNS الخاصة بك مع توقيع DNSSEC باستخدام RSA أو ECDSA أو EdDSA — مما يلغي الاعتماد على خوادم الأسماء التابعة لجهات خارجية لنطاقاتك الداخلية أو العامة.
دقة عالية الأداء
تتعامل بنية الإدخال/الإخراج غير المتزامنة مع أكثر من 100,000 طلب DNS في الثانية مع التخزين المؤقت المستمر، والجلب المسبق، ودعم تقديم البيانات القديمة لتحقيق أقصى قدر من التوفر.
تجميع متعدد الخوادم
إدارة ونسخ المناطق عبر عدة نُسخ من خوادم DNS من وحدة تحكم ويب واحدة لتحقيق التكرار والنشر الموزع.
لماذا تشغّل Technitium DNS Server على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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