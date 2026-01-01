انشر OneDev بنقرة واحدة.
منصة DevOps متكاملة ومستضافة ذاتيًا مع استضافة Git، وخطوط أنابيب CI/CD، ولوحات كانبان، وسجل للحزم.
اختر باقة VPS المناسبة لـ OneDev
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام OneDev
OneDev هي منصة DevOps شاملة ذاتية الاستضافة تجمع استضافة Git، وأتمتة CI/CD، وتتبع المشكلات، ولوحات كانبان، وسجل الحزم في تطبيق واحد. ميزات منشئ المسارات المرئية وذكاء الكود الخاص بها تجعلها في متناول المطورين دون الحاجة إلى خبرة عميقة في DevOps، بينما تمنح لغة الاستعلام المتقدمة المستخدمين المتقدمين تحكمًا دقيقًا في الإصدارات والمشكلات والتعهدات.
استضافة OneDev ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني عددًا غير محدود من المطورين بتكلفة بنية تحتية ثابتة، مع ملكية كاملة لكود المصدر الخاص بك ومخرجات البناء. يتضمن هذا القالب PostgreSQL لتخزين البيانات الموثوق به والوصول إلى مقبس Docker حتى يتمكن OneDev من تشغيل مهام CI/CD مباشرة على خادمك.
الميزات الرئيسية لـ OneDev
استضافة Git ومراجعة الكود
خادم Git كامل مع تصور متقدم للفروقات، وحماية الفروع، وضوابط استراتيجية الدمج لمراجعة التعليمات البرمجية المنظمة.
منشئ CI/CD البصري
أنشئ وقم بتصور خطوط الأنابيب دون كتابة YAML من البداية — خطوات سحب وإفلات مع تصدير YAML كامل للتحكم في الإصدار.
كانبان وتتبع المشكلات
لوحات كانبان مدمجة ومتتبع للمشكلات مع حقول مخصصة ولغة استعلام متقدمة للتصفية الدقيقة.
سجل الحزم
استضف صور Docker ومخرجات البناء الأخرى في السجل المدمج جنبًا إلى جنب مع التعليمات البرمجية وخطوط الأنابيب الخاصة بك.
ذكاء التعليمات البرمجية
التنقل بالرموز والبحث الدلالي في الكود يساعدان المطورين على فهم قواعد الأكواد غير المألوفة بشكل أسرع.
لماذا تشغّل OneDev على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
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