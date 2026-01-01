انشر Milvus بنقرة واحدة.
قاعدة بيانات متجهات مفتوحة المصدر مصممة لتطبيقات AI التي تبحث في مليارات التضمينات بزمن استجابة أقل من جزء من الألف من الثانية.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Milvus
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Milvus
Milvus هي قاعدة بيانات المتجهات مفتوحة المصدر الأكثر شعبية في العالم، مصممة خصيصًا لتخزين والبحث في التضمينات عالية الأبعاد الناتجة عن نماذج التعلم الآلي. وهي تدعم فهارس HNSW وIVF وDiskANN، والبحث الهجين عن المتجهات الكثيفة والمتفرقة، وتتعامل مع مليارات المتجهات مع الحفاظ على زمن استجابة للاستعلام أقل من المللي ثانية. ينشر هذا القالب حزمة Milvus الكاملة مع etcd للبيانات الوصفية، وMinIO لتخزين الكائنات، وواجهة مستخدم الويب Attu للإدارة المرئية.
استضافة Milvus على خادم VPS الخاص بك يحافظ على التضمينات الخاصة وبيانات المستخدم الحساسة ضمن بنيتك التحتية، ويوفر ذاكرة ومعالجًا مخصصين لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي التي تعتمد بشكل كبير على الفهرسة، ويزيل تكاليف الاستعلام الواحد لخدمات قواعد بيانات المتجهات المدارة.
الميزات الرئيسية لـ Milvus
بحث على نطاق المليارات
فهرسة واستعلام مليارات المتجهات بزمن استجابة أقل من جزء من الألف من الثانية باستخدام فهارس HNSW أو IVF أو DiskANN.
البحث الهجين
ادمج المتجهات الكثيفة والمتجهات المتفرقة وعوامل تصفية البيانات الوصفية في استعلام واحد لاسترجاع ذكاء اصطناعي أكثر دقة.
البنية التحتية الجاهزة لـ RAG
تخزين تضمينات المستندات واسترجاع السياق ذي الصلة لنماذج اللغة الكبيرة (LLMs)، مما يدعم روبوتات الدردشة الدقيقة وأنظمة الأسئلة & الأجوبة.
Attu واجهة المستخدم للويب
إدارة المجموعات، وتشغيل الاستعلامات، ومراقبة صحة الكتلة من خلال وحدة تحكم إدارة مدمجة قائمة على المتصفح.
SDKs متعددة اللغات
عملاء رسميون لـ Python و Java و Go و Node.js بالإضافة إلى واجهات برمجة تطبيقات REST و gRPC تتكامل مع أي مكدس ذكاء اصطناعي.
لماذا تشغّل Milvus على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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