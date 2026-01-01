Milvus هي قاعدة بيانات المتجهات مفتوحة المصدر الأكثر شعبية في العالم، مصممة خصيصًا لتخزين والبحث في التضمينات عالية الأبعاد الناتجة عن نماذج التعلم الآلي. وهي تدعم فهارس HNSW وIVF وDiskANN، والبحث الهجين عن المتجهات الكثيفة والمتفرقة، وتتعامل مع مليارات المتجهات مع الحفاظ على زمن استجابة للاستعلام أقل من المللي ثانية. ينشر هذا القالب حزمة Milvus الكاملة مع etcd للبيانات الوصفية، وMinIO لتخزين الكائنات، وواجهة مستخدم الويب Attu للإدارة المرئية.

استضافة Milvus على خادم VPS الخاص بك يحافظ على التضمينات الخاصة وبيانات المستخدم الحساسة ضمن بنيتك التحتية، ويوفر ذاكرة ومعالجًا مخصصين لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي التي تعتمد بشكل كبير على الفهرسة، ويزيل تكاليف الاستعلام الواحد لخدمات قواعد بيانات المتجهات المدارة.