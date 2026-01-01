نشر bolt.diy بتثبيت بنقرة واحدة.
مساعد برمجة بالذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر يتيح لك توجيه الأوامر وتشغيل ونشر تطبيقات كاملة المكدس من متصفحك.
اختر باقة VPS المناسبة لـ bolt.diy
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام bolt.diy
bolt.diy هو نسخة مفتوحة المصدر من bolt.new تجلب تطويرًا متكاملًا (full-stack) مدعومًا بالذكاء الاصطناعي إلى بنيتك التحتية الخاصة. يجمع بين محرر قائم على المتصفح مع بيئة تشغيل مدمجة، مما يتيح لك وصف ما تريد بناءه بلغة بسيطة ويجعل نموذج لغة كبير (LLM) يقوم بإنشاء وتنفيذ وتكرار التطبيقات الكاملة — بما في ذلك الواجهة الأمامية والخلفية والتكوين.
على عكس أدوات البرمجة بالذكاء الاصطناعي المستندة إلى السحابة، فإن استضافة bolt.diy ذاتيًا تعني أن التعليمات البرمجية والمطالبات ومفاتيح API الخاصة بك تبقى على خادمك الافتراضي الخاص (VPS). يمكنك ربط مزودي LLM الذين تستخدمهم بالفعل — مثل OpenAI، وAnthropic، وGroq، وGoogle Gemini، ونماذج Ollama المحلية، والمزيد — حتى لا تكون مقيدًا أبدًا بمورد واحد أو مستوى اشتراك واحد.
الميزات الرئيسية لـ bolt.diy
دعم LLM من مزودين متعددين
ربط OpenAI و Anthropic و Groq و Google Gemini و Ollama و OpenRouter و xAI وأكثر من 15 مزودًا آخر من واجهة واحدة.
توليد الكود الكامل (Full-stack)
أنشئ تطبيقات كاملة بواجهة أمامية وخلفية وملفات تهيئة عاملة — وليس مجرد مقتطفات برمجية.
التنفيذ داخل المتصفح
قم بتشغيل ومعاينة الكود الذي تم إنشاؤه مباشرة في المتصفح دون مغادرة الواجهة أو إعداد بيئة تطوير محلية.
أحضر مفاتيح API الخاصة بك
استخدم بيانات اعتماد مزود الخدمة الحالي لديك حتى تدفع فقط مقابل ما تستخدمه، بدون أي زيادة في سعر المنصة أو مستوى اشتراك.
مفتوحة المصدر ومستضافة ذاتيًا
تبقى جميع المطالبات والتعليمات البرمجية التي تم إنشاؤها وبيانات الاعتماد على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) — لا تتم مشاركة أي بيانات مع منصة SaaS تابعة لجهة خارجية.
لماذا تشغّل bolt.diy على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
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