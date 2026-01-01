bolt.diy هو نسخة مفتوحة المصدر من bolt.new تجلب تطويرًا متكاملًا (full-stack) مدعومًا بالذكاء الاصطناعي إلى بنيتك التحتية الخاصة. يجمع بين محرر قائم على المتصفح مع بيئة تشغيل مدمجة، مما يتيح لك وصف ما تريد بناءه بلغة بسيطة ويجعل نموذج لغة كبير (LLM) يقوم بإنشاء وتنفيذ وتكرار التطبيقات الكاملة — بما في ذلك الواجهة الأمامية والخلفية والتكوين.

على عكس أدوات البرمجة بالذكاء الاصطناعي المستندة إلى السحابة، فإن استضافة bolt.diy ذاتيًا تعني أن التعليمات البرمجية والمطالبات ومفاتيح API الخاصة بك تبقى على خادمك الافتراضي الخاص (VPS). يمكنك ربط مزودي LLM الذين تستخدمهم بالفعل — مثل OpenAI، وAnthropic، وGroq، وGoogle Gemini، ونماذج Ollama المحلية، والمزيد — حتى لا تكون مقيدًا أبدًا بمورد واحد أو مستوى اشتراك واحد.