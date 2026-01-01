خصم يصل إلى 69% على bolt.diy

نشر bolt.diy بتثبيت بنقرة واحدة.

مساعد برمجة بالذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر يتيح لك توجيه الأوامر وتشغيل ونشر تطبيقات كاملة المكدس من متصفحك.

قم بتشغيل تطبيقك على الفور
نسخ احتياطي أسبوعي وتلقائي مجاناً
خادم افتراضي خاص مُدار بالذكاء الاصطناعي
MAD 62.99 /الشهر
اختر باقتك
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر bolt.diy بتثبيت بنقرة واحدة.

اختر باقة VPS المناسبة لـ bolt.diy

خصم 63%
KVM 1
MAD 170.99
MAD 62.99 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل MAD 1,511.76 (السعر العادي MAD 4,103.76). يتم التجديد بسعر MAD 103.99/الشهر.
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
MAD 217.99
MAD 82.99 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل MAD 1,991.76 (السعر العادي MAD 5,231.76). يتم التجديد بسعر MAD 124.99/الشهر.
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD 362.99
MAD 113.99 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل MAD 2,735.76 (السعر العادي MAD 8,711.76). يتم التجديد بسعر MAD 248.99/الشهر.
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD 641.99
MAD 227.99 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل MAD 5,471.76 (السعر العادي MAD 15,407.76). يتم التجديد بسعر MAD 455.99/الشهر.
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 63%
KVM 1
MAD 170.99
MAD 62.99 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل MAD 1,511.76 (السعر العادي MAD 4,103.76). يتم التجديد بسعر MAD 103.99/الشهر.
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
MAD 217.99
MAD 82.99 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل MAD 1,991.76 (السعر العادي MAD 5,231.76). يتم التجديد بسعر MAD 124.99/الشهر.
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD 362.99
MAD 113.99 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل MAD 2,735.76 (السعر العادي MAD 8,711.76). يتم التجديد بسعر MAD 248.99/الشهر.
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD 641.99
MAD 227.99 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل MAD 5,471.76 (السعر العادي MAD 15,407.76). يتم التجديد بسعر MAD 455.99/الشهر.
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام bolt.diy

bolt.diy هو نسخة مفتوحة المصدر من bolt.new تجلب تطويرًا متكاملًا (full-stack) مدعومًا بالذكاء الاصطناعي إلى بنيتك التحتية الخاصة. يجمع بين محرر قائم على المتصفح مع بيئة تشغيل مدمجة، مما يتيح لك وصف ما تريد بناءه بلغة بسيطة ويجعل نموذج لغة كبير (LLM) يقوم بإنشاء وتنفيذ وتكرار التطبيقات الكاملة — بما في ذلك الواجهة الأمامية والخلفية والتكوين.

على عكس أدوات البرمجة بالذكاء الاصطناعي المستندة إلى السحابة، فإن استضافة bolt.diy ذاتيًا تعني أن التعليمات البرمجية والمطالبات ومفاتيح API الخاصة بك تبقى على خادمك الافتراضي الخاص (VPS). يمكنك ربط مزودي LLM الذين تستخدمهم بالفعل — مثل OpenAI، وAnthropic، وGroq، وGoogle Gemini، ونماذج Ollama المحلية، والمزيد — حتى لا تكون مقيدًا أبدًا بمورد واحد أو مستوى اشتراك واحد.

ابدأ الآن
ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ bolt.diy

دعم LLM من مزودين متعددين

ربط OpenAI و Anthropic و Groq و Google Gemini و Ollama و OpenRouter و xAI وأكثر من 15 مزودًا آخر من واجهة واحدة.

توليد الكود الكامل (Full-stack)

أنشئ تطبيقات كاملة بواجهة أمامية وخلفية وملفات تهيئة عاملة — وليس مجرد مقتطفات برمجية.

التنفيذ داخل المتصفح

قم بتشغيل ومعاينة الكود الذي تم إنشاؤه مباشرة في المتصفح دون مغادرة الواجهة أو إعداد بيئة تطوير محلية.

أحضر مفاتيح API الخاصة بك

استخدم بيانات اعتماد مزود الخدمة الحالي لديك حتى تدفع فقط مقابل ما تستخدمه، بدون أي زيادة في سعر المنصة أو مستوى اشتراك.

مفتوحة المصدر ومستضافة ذاتيًا

تبقى جميع المطالبات والتعليمات البرمجية التي تم إنشاؤها وبيانات الاعتماد على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) — لا تتم مشاركة أي بيانات مع منصة SaaS تابعة لجهة خارجية.

لماذا تشغّل bolt.diy على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

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انطلق محليا وحقق ريادة عالمية.

اختر موقع خادم قريب من جمهورك لتعزيز سرعة التحميل. لدينا مراكز بيانات في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية.
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انطلق محليا وحقق ريادة عالمية.

استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀

Noel
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أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.

Omkar
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دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.

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جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.

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ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا

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