Cloudreve هي منصة تخزين سحابي مفتوحة المصدر ذاتية الاستضافة، حصدت أكثر من 27,000 نجمة على GitHub، وقد صُممت لتزويد الأفراد والفرق بمحرك أقراص سحابي خاص يتحكمون فيه بالكامل. توفر تجربة مصقولة على غرار Google Drive — تحميل بالسحب والإفلات، روابط قابلة للمشاركة، معاينة للوسائط عبر الإنترنت، وتكامل WebDAV لسطح المكتب — مع تخزين كل ملف على بنية تحتية تملكها.

على عكس خدمات التخزين السحابي التجارية، لا يفرض Cloudreve أي رسوم لكل مستخدم، ولا مسح للملفات، ولا حدود للتخزين تتجاوز سعة قرص الخادم الافتراضي الخاص بك (VPS). يدعم العديد من حلول التخزين الخلفية بما في ذلك القرص المحلي، والخدمات المتوافقة مع S3، وOneDrive، وGoogle Drive، مما يتيح لك توحيد التخزين المتباين تحت نقطة وصول واحدة. يقرن هذا النشر Cloudreve مع PostgreSQL وRedis لتخزين موثوق للبيانات الوصفية وتصفح سريع للملفات.