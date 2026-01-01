نشر Cloudreve بنقرة واحدة.
منصة تخزين سحابي ذاتي الاستضافة مع مشاركة الملفات، ومعاينة عبر الإنترنت، ودعم متعدد المستخدمين تحت سيطرتك الكاملة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Cloudreve
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Cloudreve
Cloudreve هي منصة تخزين سحابي مفتوحة المصدر ذاتية الاستضافة، حصدت أكثر من 27,000 نجمة على GitHub، وقد صُممت لتزويد الأفراد والفرق بمحرك أقراص سحابي خاص يتحكمون فيه بالكامل. توفر تجربة مصقولة على غرار Google Drive — تحميل بالسحب والإفلات، روابط قابلة للمشاركة، معاينة للوسائط عبر الإنترنت، وتكامل WebDAV لسطح المكتب — مع تخزين كل ملف على بنية تحتية تملكها.
على عكس خدمات التخزين السحابي التجارية، لا يفرض Cloudreve أي رسوم لكل مستخدم، ولا مسح للملفات، ولا حدود للتخزين تتجاوز سعة قرص الخادم الافتراضي الخاص بك (VPS). يدعم العديد من حلول التخزين الخلفية بما في ذلك القرص المحلي، والخدمات المتوافقة مع S3، وOneDrive، وGoogle Drive، مما يتيح لك توحيد التخزين المتباين تحت نقطة وصول واحدة. يقرن هذا النشر Cloudreve مع PostgreSQL وRedis لتخزين موثوق للبيانات الوصفية وتصفح سريع للملفات.
الميزات الرئيسية لـ Cloudreve
واجهات تخزين خلفية متعددة
قم بتوصيل القرص المحلي، أو مخازن متوافقة مع S3، أو ون درايف، أو جوجل درايف، وقم بإدارة جميع مساحات التخزين من واجهة موحدة واحدة.
مشاركة ملفات آمنة
أنشئ روابط مشاركة مع حماية اختيارية بكلمة مرور، وتواريخ انتهاء الصلاحية، وقيود التنزيل للتحكم في من يصل إلى ماذا.
معاينة ميديا على الإنترنت
معاينة الصور ومقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية والمستندات وملفات التعليمات البرمجية مباشرة في المتصفح دون الحاجة إلى تنزيلها.
الوصول إلى سطح المكتب عبر WebDAV
قم بتثبيت Cloudreve كقرص شبكة على أنظمة Windows أو macOS أو Linux لدمج نظام الملفات الأصلي دون الحاجة إلى برامج إضافية.
متعدد المستخدمين مع حصص
أنشئ حسابات مستخدمين بحصص تخزين فردية ومستويات صلاحيات للعائلات أو الفرق أو العملاء.
لماذا تشغّل Cloudreve على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."