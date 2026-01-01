Jelly-Clipper هو رفيق ويب مفتوح المصدر لـ Jellyfin يحول أي لحظة في مكتبة الوسائط الخاصة بك إلى مقطع قابل للمشاركة. الصق رابط فيديو Jellyfin، وحدد نقطة بداية ونهاية، وينتج Jelly-Clipper مقطعًا دائمًا مخزنًا بجانب مكتبتك ويمكن الوصول إليه لكل مستخدم Jellyfin مصادق عليه في مثيلك.

الاستضافة الذاتية لـ Jelly-Clipper على VPS تحافظ على المقاطع وملفات المصدر التي تم تنزيلها وقاعدة بيانات SQLite على بنية تحتية تتحكم فيها، بدون تحميلات من طرف ثالث، ولا خدمات مشاركة عامة، ووظيفة cron مجدولة تستعيد مساحة التخزين تلقائيًا عن طريق مسح النسخ الأصلية المخزنة مؤقتًا الأقدم من نافذة الاستبقاء الخاصة بك.