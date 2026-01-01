انشر Jelly-Clipper بتثبيت بنقرة واحدة.
تطبيق مصاحب مستضاف ذاتيًا لـ Jellyfin يقوم بإنشاء ومشاركة وإدارة مقاطع الفيديو من مكتبة الوسائط الخاصة بك.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Jelly-Clipper
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Jelly-Clipper
Jelly-Clipper هو رفيق ويب مفتوح المصدر لـ Jellyfin يحول أي لحظة في مكتبة الوسائط الخاصة بك إلى مقطع قابل للمشاركة. الصق رابط فيديو Jellyfin، وحدد نقطة بداية ونهاية، وينتج Jelly-Clipper مقطعًا دائمًا مخزنًا بجانب مكتبتك ويمكن الوصول إليه لكل مستخدم Jellyfin مصادق عليه في مثيلك.
الاستضافة الذاتية لـ Jelly-Clipper على VPS تحافظ على المقاطع وملفات المصدر التي تم تنزيلها وقاعدة بيانات SQLite على بنية تحتية تتحكم فيها، بدون تحميلات من طرف ثالث، ولا خدمات مشاركة عامة، ووظيفة cron مجدولة تستعيد مساحة التخزين تلقائيًا عن طريق مسح النسخ الأصلية المخزنة مؤقتًا الأقدم من نافذة الاستبقاء الخاصة بك.
الميزات الرئيسية لـ Jelly-Clipper
القص المستند إلى الرابط
الصق رابط فيديو Jellyfin وحدد طوابع زمنية للبداية والنهاية لإنشاء مقطع دون مغادرة المتصفح.
مصادقة Jellyfin
يعيد استخدام حسابات مستخدمي Jellyfin بحيث يمكن فقط لأعضاء مثيل Jellyfin الخاص بك عرض المقاطع أو إنشائها أو إدارتها.
مكتبة المقاطع الدائمة
تظل المقاطع المحفوظة موجودة بشكل دائم في كل ملف تعريف مستخدم، مع روابط قابلة للمشاركة يمكن لبقية المثيل الوصول إليها.
تشغيل محلي ذكي
يكتشف متى يكون ملف الوسائط الأصلي مثبتًا محليًا ويقوم بتشغيله مباشرة لتخطي التنزيلات أو التحويلات غير الضرورية.
تنظيف تلقائي
تقوم مهمة cron قابلة للتكوين بإزالة ملفات المصدر التي تم تنزيلها بعد فترة استبقاء بحيث يظل حجم مقاطع الفيديو تحت السيطرة.
لماذا تشغّل Jelly-Clipper على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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